02 de fevereiro de 2025

Grande desconforto a MessinaOnde diferentes partes da cidade foram inundadas após a onda de mau tempo que atingiu a cidade no domingo de manhã e a maior parte da Sicília. Os problemas também em G. Martino ‘, onde parte da área externa de primeiros socorros foi imersa. As dificuldades, especificaram a policlínica em seus canais sociais, atingiram uma área que não havia sido objeto da recente reforma de primeiros socorros. Com a ajuda de um navio -tanque, a situação retornou às horas normais.