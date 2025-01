O Conselho do Hospital de Délhi, baseado, aprovou um contrato na quinta -feira para estabelecer um hospital de 500 leitos em Thane, Maharashtra, sob um modelo construído para ações com a VR Konkan Pvt Ltd. Um apêndice de um contrato previamente executado para um contrato integrado. O Hospital To Suits em Mohali também foi aprovado pelo Conselho, aumentando a capacidade do leito de 250 a 400.

Em um modelo incorporado, uma propriedade é construída, dependendo dos requisitos específicos do inquilino ou proprietário.

“O crescimento virá do inorgânico (expansão)”, disse Soi à Mint em entrevista. “A oportunidade é suficiente, já estamos operando em alta ocupação, em relação aos hospitais existentes”, acrescentou.

“No que diz respeito a Brownfields, Greenfields e aquisições, os três são rotas para o crescimento inorgânico”, acrescentou Soi.

Max tem um aumento significativo em Brownfield planejado para os próximos seis meses e também concluiu várias aquisições nos últimos trimestres. Soi espera que a expansão da capacidade seja sinergizada em um ano. “No próximo ano, entraremos em um período de glória de maneira eficaz”, disse ele.

Expansão planejada

A empresa verá um grande aumento de campo com 268 camas em Nanavati, Mumbai, 155 camas em Mohali e 400 camas em Saket, Delhi, que foram adicionadas nos próximos seis meses. Nos próximos 11 a 12 meses, a empresa também planeja adicionar 500 camas à sua instalação de Gurugram, acrescentou Soi.

No trimestre que terminou em dezembro, a Companhia concluiu a aquisição do Hospital Jaypee, Noida, distribuído em mais de 18 acres.

A Companhia Dwarka (Delhi) da Companhia alcançou o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de equilíbrio dentro de um recorde de seis meses de seu lançamento no trimestre de junho. “Além disso, em nossos hospitais recém -adquiridos em Lucknow e Nagpur, demonstramos um crescimento de EBITDA de 67% e 118%, respectivamente, respectivamente, dentro de 9 meses após a aquisição”, acrescentou SOI.

O modelo construído para se adequar, também executado pela empresa em seu Hospital Greenfield Dwarka, é um modelo lucrativo para eles. “Faz muito sentido para nós porque, em geral, nosso retorno do capital empregado (esfregamento) fica ao norte de 35%, enquanto 85% do custo de capital é incorrido em termos de construção de terras e encerrar o edifício por parte de desenvolvedores em aproximadamente 8 a 9% de desempenho.

“Quase todos os nossos ganhos nos últimos anos, reinvestamos (crescimento inorgânico)”, disse Soi.

Ele havia dito anteriormente que a empresa havia planejado ₹6.000 milhões de rúpias nos próximos três anos e meio para financiar a expansão por meio de acumulações internas. A empresa pretende aumentar sua capacidade para 9.000 camas, de aproximadamente 5.000 camas. Um pouco mais de 4.000 camas estão operacionais.

Crescimento da renda de dois dígitos

Max relatou na quinta -feira um ano -salto de 34% no ano de renda bruta para ₹2.381 milhões de rúpias no trimestre terminaram em dezembro e um aumento de 32% no EBITDA operacional para ₹622 milhões de rúpias.

Enquanto seus lucros após o imposto (PAT) antes de itens excepcionais foram interrompidos em ₹390 milhões de rúpias no Q3FY25, diferentemente ₹338 milhões de rúpias no período correspondente do ano passado, Pat General diminuiu 6,5% para ₹316 milhões de rúpias.

A lucratividade da empresa foi afetada por um custo único de ₹74 milhões de rúpias pagaram à Autoridade de Desenvolvimento Industrial de Yamuna para obter permissão para uma mudança na participação da Jaypee Healthcare Ltd antes da aquisição, informou a empresa.