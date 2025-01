Mazagon Dock Shipbuilders Limited entrega o sexto e último submarino Scorpene Vaghsheer para a Marinha Indiana

A Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) entregou na quinta-feira o mais recente submarino da classe Scorpene, Vaghsheer, à Marinha Indiana, completando o Projeto 75. Os documentos de aceitação foram assinados por Sanjeev Singhal, Presidente e Diretor Geral (CMD) da MDL. e Contra-Almirante R Adhisrinivasan, Chefe do Estado-Maior (Técnico), na presença de altos funcionários do MDL e da Marinha.

Isto marca a conclusão do Projeto 75, uma iniciativa fundamental nos esforços de indigenização da defesa da Índia. No âmbito do projeto, a MDL construiu seis submarinos da classe Scorpene com a ajuda do Grupo Naval Francês.

“A entrega do Vaghsheer é um marco importante nas capacidades da MDL”, disse Singhal. “Este projeto fortalece a prontidão operacional da Marinha Indiana e apoia a iniciativa ‘Make in India’ do Governo da Índia”, acrescentou.

Vaghsheer apresenta sistemas de armas avançados e capacidades operacionais aprimoradas, aumentando a força de combate submarina da Índia. Sua adesão à Marinha segue a conclusão bem-sucedida dos compromissos contratuais da MDL no âmbito do Projeto 75, tornando o estaleiro o único na Índia com capacidade comprovada para construir submarinos convencionais avançados.

“Esta entrega reafirma a posição da MDL como líder na fabricação de defesa”, disse o Contra-Almirante Adhisrinivasan. “É um passo em frente no fortalecimento da segurança marítima da Índia”, acrescentou.