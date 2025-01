Medalha Vayu Sena para o comandante de Ala Akshay Saxena por sua operação ousada no mar árabe

O comandante da ala da Força Aérea, Akshay Saxena, recebeu na segunda -feira o Vayu Sena (coragem) pela operação de resgate ousado no mar árabe em 2024. O comandante de Ala Akshay Saxena recebeu uma missão em apoio à operação Sankalp destinada a Coerce 35 piratas a bordo. Um navio comercial para se render e garantir a evacuação segura de 17 tripulantes.

Ele lançou dois navios de combate de borracha (CRRC) do ar e uma equipe de 18 Marinhas Commander Force (Marcos) com uma carga de combate para capturar o navio controlado por piratas. O navio não apenas jogava ataques contra navios mercantes no mar árabe, mas também abriu fogo contra o Ins Kolkata e derrubou um drone de observação naval.

A área objetiva ficava perto da costa da Somália, a 1.450 milhas náuticas de Mumbai. Devido ao tempo crítico e à natureza secreta da missão, ele alcançou uma equipe adequada e garantiu que o avião estava pronto para um lançamento rápido.

A missão envolveu ameaças reais, incluindo voar para o espaço aéreo de outro país sem declarar ou detectar por quase quatro horas.

O oficial como capitão do avião C-17 decidiu desligar todos os emissores, voar para baixa altura sobre o alto mar em território estrangeiro e descer ao anoitecer para evitar ser detectado. Mesmo depois de receber o local de lançamento apenas 50 milhas náuticas antes do lançamento, ele guiou a tripulação a executar com segurança um lançamento do ar de precisão, o que resultou na captura dos piratas e no resgate de um navio de um navio de carga chamado roda com a roda com sua tripulação de 17 membros.

“Ele mostrou um intervalo eficaz com a Marinha da Índia e, ao mesmo tempo, manteve uma maior consciência da situação, tanto na terra quanto no ar. Todas as medidas possíveis foram tomadas para manter a missão de quase 10 horas. Durante a execução impecável da missão extremamente exaustiva, o oficial demonstrou uma coragem excepcional, uma liderança dinâmica, um excelente profissionalismo e uma determinação firme ”, diz um comunicado à imprensa do Ministério da Defesa.

O comandante do Akshay Saxena Ala foi encomendado como piloto na filial de vôo da IAF em 17 de junho de 2006.