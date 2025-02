MediaSet, com medo do "Segunda-feira": O que é transmitido (bem -sucedido)

Klaus Davi 06 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você "Tele … eu recomendo", a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Venda de Chi (Vingadores: Endgame) O sucesso de Vingadores: Endgame, o capítulo final da saga da Marvel “Vingadores”, apresentada na segunda -feira no horário nobre da Itália 1, é sinônimo de fuga para a realidade de um espectador cansado de guerras, notícias negras e ameaças de dever Um refúgio em uma história que conta o presente através da metáfora dos super -heróis? As avaliações deram a opção do conjunto de mídia, receberam 8,5% da ação e 1.309.000 espectadores, apesar da árvore da contagem de Montecristo com Rai 1, que atingiu 30% da ação, mesmo por mais de 105 mil cabeças obtidas através dos dispositivos com o novo total com a nova auditiva total do público. Nos EUA, as referências a Trump não podiam estar desaparecidas e, especialmente, aos seus acordos, com sua equipe no apelido dos Vingadores de Trump.

Embora deva ser dito, antes das últimas eleições, os verdadeiros intérpretes dos super -heróis do cinema se reuniram, liderados por Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) e Scarlett Johansson (Viúva Negra), Kamala Harris. Então De Donald também pode vencer os Vingadores em 5 de novembro passado? A discussão permanece aberta. Enquanto isso, na segunda -feira à noite, nos dizemos que o fim do jogo na segunda parte tinha a média de 10,2% da participação com picos de 14% na final em que, para quebrar o inimigo Thanos, o Homem de Ferro morre e o Capitão América, agora agora tentado nidificar, decidindo se aposentar.