MediaSet tem o futuro no coração e na alma: a campanha de conscientização social é dedicada ao tema do respeito

A partir de sexta -feira, 21 de fevereiro, a campanha de comunicação social que se concentra no tema do respeito começa. O MediaSet lança uma semana inteira de consciência em todos os canais, no rádio e on -line em todas as plataformas sociais e na Internet e no grupo lideradas por Pier Silvio Berlusconi, para promover uma cultura de respeito baseada na escuta.

Esta campanha nasceu de uma abordagem inovadora: na verdade foi concebida e criada por um grupo de menos de 30 funcionários de diferentes áreas de negócios.

A partir desta sinergia, a mensagem mais importante nasce: “O respeito vem da escuta”. Uma afirmação particularmente importante em um contexto cultural em que “respeito” foi escolhido por Treccani como a Palavra do Ano de 2024.

Para transmitir essa mensagem da maneira mais nítida, uma abordagem de comunicação não convencional foi escolhida: um lugar tranquilo, projetado para convidar o espectador a parar e pensar. A ausência de som é, portanto, um meio poderoso de lembrar que o volume geralmente ajuda a realmente ouvir as pessoas ao nosso redor: “ouvir nos ajuda a entender. O insight nos ajuda a respeitar”.

A campanha também será apresentada no Festival de Comunicação Não Hosttile em Trieste, um evento de grande importância dedicado às questões da comunicação empática e inclusiva.