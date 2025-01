Não é segredo que com a introdução do registo electrónico do paciente (ePA), o debate público continua a intensificar-se em todo o país sobre a sua utilidade e segurança dos dados. No entanto, os médicos intensivistas e de emergência apoiam fortemente esta decisão, sublinhando que a não utilização do ePA pode representar uma grave ameaça à saúde dos pacientes, conforme afirmou o Secretário-Geral da Associação Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI) num entrevista com Augsburger Allgemeine.

Vamos tentar descobrir por que os médicos consideram irracional abandonar o ePA? Como que para responder a esta questão, Janssens destaca a particular importância dos registos eletrónicos dos pacientes em situações de emergência:

Dados ausentes: Pacientes gravemente doentes muitas vezes não conseguem responder às perguntas dos médicos ou fornecer documentação médica.

Pacientes gravemente doentes muitas vezes não conseguem responder às perguntas dos médicos ou fornecer documentação médica. Consequências dos atrasos: Sem acesso a informações atualizadas, podem ocorrer erros perigosos de medicação ou atrasos no atendimento.

Segundo o reanimador, se especialistas especializados conseguissem obter rapidamente dados sobre diagnósticos, tratamentos medicamentosos atuais e resultados de exames, isso melhoraria significativamente a qualidade e a segurança do atendimento médico.

Rumo à implementação nacional

A partir de fevereiro, começará uma conexão gradual de consultórios e clínicas em toda a Alemanha. Atualmente, o prontuário eletrônico do paciente está sendo testado em três regiões piloto:

Renânia do Norte-Vestfália,

Francônia (Baviera),

Hamburgo.

A fase de testes durará quatro semanas. Após sua conclusão, os demais súditos da federação passarão a fazer parte do sistema. O processo, previsto entre fevereiro e abril, será fiscalizado pelo governo federal. Segundo o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, a ligação foi organizada tendo em conta possíveis riscos técnicos e organizacionais.

O que dizem os adversários?

Segundo os opositores, o uso do ePA pode levar a vazamentos e abusos de dados. A Janssens, no entanto, considera estes riscos mínimos, sublinhando que utilizamos diariamente diversas ferramentas digitais, como cartões de crédito, serviços bancários online ou redes sociais. Nesses casos, são reveladas muito mais informações confidenciais do que no prontuário eletrônico do paciente.

Os especialistas enfatizam que o ePA oferece um alto nível de proteção de dados e que o acesso à informação só é fornecido com o consentimento do paciente.

Olhando para o futuro

O prontuário eletrônico do paciente se tornará uma importante ferramenta para melhorar a qualidade da assistência médica. Suas vantagens:

Disponibilidade de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana: os médicos poderão obter informações importantes para a tomada de decisões a qualquer momento.

Erros reduzidos: Dados atualizados minimizam a probabilidade de diagnósticos médicos e prescrições incorretas.

Maior eficiência: A redução do tempo necessário para coletar informações melhorará o gerenciamento do tratamento.

Janssens sublinha que a implementação do ePA é um passo importante para a modernização do sistema de saúde alemão. Isto não só otimizará o trabalho dos médicos, mas também garantirá a segurança e a saúde de milhões de pessoas.

Necessidade ou desafio?

Apesar das preocupações com a protecção de dados, os especialistas estão convencidos de que o registo electrónico do paciente se tornará uma parte indispensável da medicina moderna. A não utilização pode resultar em sérios riscos à saúde, especialmente em situações de emergência.

A decisão cabe agora aos cidadãos alemães: se querem confiar nas novas tecnologias para a sua segurança ou se preferem os métodos tradicionais.

