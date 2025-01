Médicos da Carélia e São Petersburgo ajuda uma mulher que sofre de patologia renal grave pode se tornar mãe com segurança. A hidronefrose bilateral representava uma ameaça para ela e para o feto, informou o Ministério da Saúde da Carélia.

A liderança do Ministério da Saúde apelou ao reitor da Universidade Médica Pediátrica de São Petersburgo, Dmitry Ivanov, com um pedido de transferência do paciente para uma clínica federal. O consentimento foi obtido imediatamente e, em 13 de janeiro, a mulher foi levada de ambulância para São Petersburgo.

Uma equipe de médicos já aguardava no centro perinatal, pronta para intervir com urgência. Na manhã do dia 14 de janeiro, graças ao trabalho coordenado de obstetras, ginecologistas, nefrologistas e outros especialistas, a paciente foi submetida a uma cesariana. Nasceu um menino saudável, com peso de 3.800 gramas, estimado em 8/9 pontos na escala de Apgar.

Hoje minha mãe está na UTI, seu estado está se estabilizando e suas funções renais estão gradualmente voltando ao normal.

“Este caso é um exemplo notável de como os elevados padrões de cuidados médicos e a cooperação interdisciplinar levam a resultados positivos mesmo nas situações clínicas mais difíceis”, observaram os especialistas da Universidade de Medicina Pediátrica do Estado de São Petersburgo.

