Os médicos do Hospital Regional de Arkhangelsk fizeram seus primeiros voos no novo helicóptero Mi-8MTV-1. Chegou à nossa região no final do ano passado. A aeronave foi adquirida pelo Segundo Esquadrão Aéreo Unificado de Arkhangelsk por meio de um contrato de arrendamento.

A comissão realizou a sua primeira tarefa de saúde na aldeia de Karpogory – cinco pacientes tiveram de ser hospitalizados ao mesmo tempo no centro regional: por ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e ferimento na cabeça. Até o hospital, as pessoas eram beneficiadas com ventilação artificial.

É relatado que podem ser embarcados até 5-6 pacientes acamados e vários pacientes capazes de suportar o voo sentados. Um total de 25 pessoas, incluindo tripulantes, podem estar a bordo da aeronave.

Este ano, as autoridades regionais pretendem apresentar um pedido de compra de outro helicóptero semelhante.