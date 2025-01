Medidas de segurança sem precedentes implementadas para a segunda posse de Trump

Medidas de segurança sem precedentes foram implementadas para NÓS presidente eleito Donald Trumpo segundo abertura na segunda-feira, marcando seu retorno à Casa Branca após um hiato de quatro anos.

O reforço da segurança surge num contexto de preocupações acrescidas após duas aparentes tentativas de assassinato: um ataque de inspiração terrorista em Nova Orleães e uma explosão em Las Vegas.

O evento foi transferido para dentro da Rotunda do Capitólio devido a preocupações com o clima, marcando a primeira cerimônia interna desde 1985. Isso exigiu ajustes rápidos nos protocolos de segurança existentes, com as agências de aplicação da lei trabalhando para garantir a segurança tanto do presidente eleito quanto dos participantes. . .

O Serviço Secreto dos EUA está a coordenar todos os recursos federais, estatais e locais ao abrigo da Directiva de Decisão Presidencial 62 e da Lei de Protecção contra Ameaças Presidenciais de 2000, trabalhando em estreita colaboração com múltiplas agências de aplicação da lei para garantir uma cobertura de segurança abrangente.

A prefeita de Washington DC, Muriel Bowser, disse que as agências de segurança pública passaram quase um ano desenvolvendo um plano de segurança abrangente em colaboração com parceiros federais.

25.000 PESSOAL DE SEGURANÇA IMPLANTADOS

O evento, designado Evento Especial de Segurança Nacional (NSSE), apresenta o maior perímetro de segurança já estabelecido para uma inauguração, com 30 milhas (48 quilômetros) de cerca ao redor do Capitólio.

Cerca de 25 mil militares e policiais, incluindo 7.800 soldados da Guarda Nacional e 4.000 oficiais do Departamento de Polícia Metropolitana, foram destacados para salvaguardar a cerimônia, que deverá atrair 250 mil convidados com ingressos.

Grandes partes do centro de Washington, DC, que se estende por cerca de 3 quilômetros da Casa Branca ao Capitólio, estão fechadas ao tráfego de veículos.

Vários pontos de verificação de segurança foram criados para examinar os participantes, e a Polícia do Capitólio dos EUA está impondo proibições estritas de itens como armas de fogo, explosivos, facas e drones nas dependências do Capitólio.

Várias estações de metro permanecerão fechadas durante todo o dia como parte das medidas de segurança, enquanto outras funcionarão sob vigilância reforçada. O transporte público abriu às 4h, horário local (09h GMT), com centenas de seguranças monitorando os sistemas.

A Administração Federal de Aviação implementou uma zona de exclusão aérea que se estende por 30 milhas náuticas (55,5 quilômetros) da capital, incluindo restrições a drones. A vigilância aérea será fornecida por helicópteros da polícia durante todo o evento.

A Guarda Costeira também melhorou significativamente a segurança marítima, destacando mais de 300 funcionários do Setor da Guarda Costeira Maryland-Região da Capital Nacional e outras unidades em todo o país para monitorar e proteger as vias navegáveis.

A operação de segurança abrangente representa um dos maiores esforços coordenados de aplicação da lei na história recente dos Estados Unidos, reflectindo as crescentes tensões e desafios de segurança que rodeiam este evento.