Medo do Campi Flegrei, a terra ainda treme: o choque mais forte da região desde o início de 2025 alertou

A Itália ainda está vibrando. No domingo, 16 de fevereiro, um forte terremoto de magnitude 3,9 foi sentido nos campos Flegrei e nas áreas e bairros adjacentes de Nápoles, de Agnano a Fuorigrotta, de Pianura a Soccavo. A pessoa que ocorreu por volta das 15h30 é o choque mais forte da região desde o início de 2025. O epicentro foi identificado no mar para Pozzuoli, a uma profundidade de 2,5 quilômetros. Na prefeitura de Nápoles, com uma consideração do escopo do evento, o prefeito Michele di Bari Ele imediatamente chamou a mesa para monitorar a situação em conexão com os municípios. Embora a notícia já tenha sido publicada de que as solas permanecerão fechadas em Pozzuoli amanhã para permitir controles nas estruturas da escola após o choque.

Em Nápoles, o município anunciou que “não há problemas na rua, nem pedidos dos bombeiros recebidos”. O que aconteceu na tarde de domingo certamente não foi o único evento do dia.





Além do da noite, às 17h18, as ferramentas do Observatório Vesuviano também registraram um choque de magnitude 2.3. No entanto, depois do almoço, o choque foi quem criou um medo claro na população: muitas pessoas contaram sobre um forte terremoto de longa duração com um movimento de paredes e móveis, alguém decidiu sair cuidadosamente de casa e ir para a rua.