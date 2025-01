Medvedev sairá do top 5 do ranking ATP após o Aberto da Austrália

Na quinta-feira, o russo perdeu sensacionalmente em cinco jogos para o americano Lehner Thien, de 19 anos, na segunda rodada. A reunião, que durou quase 4 horas, terminou com o placar 6:3, 7:6 (7/4), 6:7 (8/10), 1:6, 7:6 (10/7).

No ano passado, Medvedev chegou à final em Melbourne, onde perdeu para o italiano Jannik Sinner.

A falha atual deixará o russo, que ocupava o quinto lugar no ranking da ATP, fora do top 6. Atualmente se sabe que ele caiu para pelo menos o sexto lugar. No entanto, ele poderá perder esta posição caso um de seus perseguidores tenha sucesso na Austrália.