Meghan Markle joga funcionários ‘aos lobos’: as pessoas vão para ‘terapia’ depois de trabalhar com a esposa do Príncipe Harry

O estilo de liderança de Meghan Markle fez com que alguns colegas em projetos profissionais tirassem licenças prolongadas ou procurassem terapia de longo prazo. feira de vaidades relatou.

Duas fontes disseram à revista que um colega que estava trabalhando em Archetypes tirou uma licença logo após trabalhar em três episódios e depois deixou totalmente a empresa.

Meghan é ‘calorosa e efusiva’ no início, mas…’ Uma fonte que trabalhou em projetos de mídia disse que no início ela seria calorosa e amigável, promovendo um senso de trabalho em equipe profissional; No entanto, a fonte acrescentou que se as coisas dessem errado, Meghan ficaria fria e reservada com a pessoa que ela considerava responsável.

Descrevendo a experiência, disse a fonte. feira de vaidadesFoi “muito, muito, muito horrível. muito doloroso.”

A fonte descreveu ainda: “Ela está constantemente jogando damas, nem vou dizer xadrez, mas ela está muito ciente de onde todos estão em seu tabuleiro. a qualquer momento.”

‘Eu não conseguia mais viver comigo mesmo’ Outra pessoa que trabalhou nos projetos de mídia do casal disse feira de vaidades que dizer não nunca foi uma opção. “Não diga não a eles.”

A pessoa acrescentou: “Saí porque não conseguia mais viver comigo mesmo”, conforme citado por Feira da Vaidade.

‘Meghan presa em uma narrativa de vítima’ A pessoa que interagiu profissionalmente com Meghan disse a ela feira de vaidades“Acho que se Meghan reconhecesse suas próprias deficiências ou contribuições pessoais para as situações, em vez de se deixar levar pela narrativa de uma vítima, sua percepção poderia ser melhor”.

Entretanto, esta não é a primeira vez que Meghan Markle é acusada de ser uma chefe difícil de trabalhar. No início de setembro, alguns ex-funcionários a descreveram como uma chefe difícil, com uma fonte chamando-a de “demônio” que tinha momentos de extrema raiva, de acordo com um relatório do A fera diária.

“Sempre pensei que ela era uma narcisista clássica e fazer com que sua equipe contasse a uma revista o quão incrível ela é só confirma isso, na minha opinião. “Ela é encantadora quando tudo segue seu caminho, mas é um demônio quando as coisas mudam”, disse outra fonte ao The Daily Beast.

