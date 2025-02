Meghan Markle sem maquiagem usava a tendência do moletom garantido para obter elogios

Se você é um dos seus 1,6 milhão de seguidores, você já sabe disso Meghan Markle voltou ao Instagram mês passado. Nas últimas cinco semanas, ela compartilhou apenas alguns vídeos na plataforma, incluindo uma saudação de ano novo, uma homenagem ao seu falecido cachorro e um trailer para sua próxima série da Netflix. Ontem, ela publicou um novo Instagram que é tão inspirador quanto refrescante.

Meghan compartilhou um vídeo de selfie de Candide mostrando um presente que obteve para uma garota de quinze anos que perdeu sua casa de Altadena em Eaton Fire. A adolescente havia dito a Markle que ela queria salvar sua camiseta de concerto de Billie Eilish do incêndio, mas que ele não conseguiu fazê-lo. Então, o que Meghan faz? Ela conseguiu conseguir Billie, que assinou um comerciante para o adolescente. Quão doce é?

No vídeo, Meghan ficou sem maquiagem com um moletom preto com um toque. No decote, os nomes de Archie e Lili são bordados em cursiva branca. O moletom personalizado vem de uma pequena marca chamada ChainPitch Club Com sede em Chicago. De acordo com o site da marca, cada peça é bordada em uma máquina de pico da década de 1920.

Compre um moletom personalizável de Meghan Markle

Chain Club Moletom da corrente preta Meghan Markle comprou esse proprietário de uma pequena empresa com sede em Chicago, que bordará o nome ou a frase de sua escolha em sua camiseta.

Compre outros suéteres e suéteres bordados

Língua franca “Love All” Sweatshirt Os editores de Nova York adoram esta marca.

Clare v Moletom bordado de fim de semana

Quadro Suéter de ponto mixado ritz Este quadro x ritz colaborou é tão legal.

Staud x C.Bonez Moletom personalizado Este moletom pode ser personalizado com um retrato do seu cachorro.