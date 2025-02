Meghan Markle trocou seus jeans skinny pretos habituais por uma tendência de jeans que está prestes a estar em toda parte

(Crédito da imagem: Samir Hussein / WireImage / Getty Images)

No momento em que Meghan Markle estava nos olhos do público trabalhando em seus deveres da família real quase diariamente, tínhamos uma imagem bastante clara dos temas no que ela estava vestindo. E um dos denominadores comuns, em relação às suas roupas mais relaxadas, era o jeans skinny preto, que toda a Internet dizia regularmente na época. Atualmente, Markle está em Vancouver com o príncipe Harry para jogos anuais de Invictus e, enquanto participava dos jogos, ela trocou seus jeans skinny típicos por uma tendência que é realmente bastante apropriada, dada a isso Kendrick Lamar Carregado para sua apresentação no intervalo no Super Bowl: Bootcut Jeans.

Esta não é a primeira vez que Markle trouxe jeans de bootcut em público, mas jeans skinny parecem ser o seu objetivo. E você provavelmente já ouviu muitas coisas sobre o jeans da pele em 2025, mas se você não estiver pronto para ir, um par de foguetes magros, semelhante ao de Markle, pode ser a tendência para você. Dadas essas duas menções de alto nível no mesmo dia, é certamente dizer que o retorno do Bootcut Jeans pode estar em nós. Continue rolando para comprar alguns pares que seriam um excelente ponto de entrada.

(Imagem de crédito: Karwai Tang / WireImage / Getty Images)

(Imagem de crédito: Karwai Tang / WireImage / Getty Images)

Em Meghan Markle: Dôen Blazer

