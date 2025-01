Meio: Guerini, ‘Os católicos devem ser curiosos e ouvir, isso é bom para a política e para o país’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “Saúdo muito positivamente o fato de termos saído de uma dimensão pré-política e estarmos pensando no envolvimento dos católicos na política. Estamos na política com responsabilidades individuais, ninguém fala em nome de ninguém, se isso significa que você comete um pecado. Não se pode estar sozinho, é preciso sentir o sopro de uma comunidade, de uma propriedade comum.” Lorenzo Guerini disse isto no seu discurso na conferência em Milão onde foi lançada a ‘Comunidade Democrática’.

“Precisamos ter uma inteligência curiosa sobre o que está se movendo. Sem se preocupar em determinar antecipadamente os resultados ou vestir uma camisa, mas ser curioso e grato pelo que está se movendo. Isso é bom para a política e para o país”, afirmou. continuou o presidente da Copasir.

“Se não ouvirmos, quem o fará? Então as opções políticas são da responsabilidade de todos. Mas contribuir para a vida política do país é fundamental”, disse Guerini, entre outros, destacando alguns pontos cruciais. a seguir: “Segurança, não devemos apagar esta palavra do nosso vocabulário e lidar com ela. Tal como a palavra integração. Uma das áreas onde, tal como a habitação, podemos dar um salto de qualidade é a política de integração.”