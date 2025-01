Melania Trump, a ‘criminosa branda’? As redes sociais fervilham com o traje da primeira-dama dos Estados Unidos no dia da posse de Trump

Melania Trump optou por usar um casaco azul marinho e um chapéu azul marinho de aba plana com listra marfim no dia da posse de Donald Trump. Esse estilo lhe parece familiar? A mídia social está agitada depois que a roupa da primeira-dama dos Estados Unidos lembrou aos internautas um notável ícone pop.

A roupa da primeira-dama dos Estados Unidos gerou um festival de memes nas redes sociais, com muitos internautas zombando de Melania Trump pela semelhança de seu vestido com o de Michael Jackson durante sua era ‘Smooth Criminal’.

“Quem vestiu melhor? Como para Melania, retuíte para Michael”, postou um usuário no X.

“Sou só eu”, escreveu um usuário do X, “ou Melania está tentando insinuar que Trump é um ‘criminoso brando’ com essa escolha de roupas?” outro usuário brincou.

Usha Vance e Melania Trump estavam competindo?

Em meio a todas as referências ao traje ‘Smooth Criminal’ de Michael Jackson, vários outros usuários apontaram que a esposa do vice-presidente dos EUA, JD Vance, Usha Vance se vestia melhor do que Melania Trump.