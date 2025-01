Melania Trump, a nova foto oficial: o que a comparação com a de 2017 revela | Olhar

Lavinia orefici 30 de janeiro de 2025

Branco e preto, traje de gerentes, cabelo solto, de pé com as mãos que repousam no copo da mesa na sala oval amarela, que dobra a figura elegante e esbelta, em calças e esse obelisco ao fundo, em Washington e para para George Washington, uma homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos e um símbolo da capital política do país. Esta é a série de elementos que formam o manifesto de Melania Trump Escolhido pelo retrato oficial da primeira -dama de retorno à Casa Branca. Se você os ler depois do outro, esses sinais criam um complexo de mensagens que valem uma declaração de intenção: desta vez não ando atrás do presidente, mas ao lado.

O fotógrafo do retrato de 2017 foi escolhido para a gravação, Régine Mahaux, Mas a nova primeira -dama se distranta da velha, que havia dado aos arquivos uma imagem muito mais clara com o primeiro mandato de seu marido. Melania parece ser muito mais casos no papel de oito anos atrás, o traje de Dolce & Gabbana continua sendo uma constante para ambas as fotos, mas então as quinze quilates do diamante eram mais do que algo mais no dedo anelar esquerdo para atrair atenção e Marque o papel da primeira -dama. A escolha daquele anel pesado que imediatamente se lembrava do poder de seu marido é, em contraste com a imagem que Melania quer dar hoje. Nesta foto, ele não usa uma jóia chamativa. Agora abandonado, pela primeira vez em um retrato oficial, o Technicolor e em uma pose a meio caminho entre “House of Cards” e “The Apprentice”, por “The Devil Wears Prada”, Melania tem um perfil de acionistas do novo Trump Branco de Donald.

Régine Mahaux, de descendência belga com um estúdio em Paris, é fotógrafo familiar de Trump há quinze anos. A primeira dedicação com eles data de 2009 quando um serviço Ivana Trump, A primeira esposa do presidente, com sua filha Ivanka. Esses retratos foram demitidos de ouro e leopardi para provar o magnata que ela também queria para si mesma. De fato, o Mahaux foi chamado ao sótão no ano seguinte. Da Trump Tower em Nova York para tornar Donald, Melania e Barron Immortal. São fotos tiradas entre a glória, os espelhos e as mármores rosa do apartamento no estilo Louis Xiv nos últimos três andares da torre na quinta estrada, que encheram as páginas das revistas mais brilhantes do mundo nos próximos anos . Era riqueza caracterizar essa série de imagens: Barron jogou golfe no átrio da casa, retratou Melania na sala de estar de sua cobertura com um helicóptero no fundo no voo ou mar-a-lago que estava envolvido em um Match de tênis em um vestido longo. A mudança no ritmo da primeira -dama ocorreu em outubro de 2024, com o lançamento do livro “Melania”, acompanhado por uma série de gravações fotográficas propostas pelo New Melania, com todas as nuances que estavam entre brancos e pretos para muitos cinza, não surpreendendo a cor da moda neste inverno no outono. É isso que a esposa de Donald Trump optou por usar a vitória das eleições do marido em 5 de novembro de 2024.

As cores frias parecem a passagem do Nova versão da primeira damaPelo menos nesta fase do segundo mandato presidencial. “É um verdadeiro prazer trabalhar com a primeira -dama”, disse Régine Mahaux. “É uma verdadeira inspiração, sua graça e presença fazem com que cada momento, especialmente por trás do gol”. O fotógrafo favorito de Melania Trump sublinha como ela participa de todas as fases do trabalho. “Também está muito envolvido do ponto de vista criativo e, como artista, vale a pena”, explica Mahaux. «Fiquei realmente honrado por ter sido escolhido novamente para fotografar seu retrato oficial. Este é um momento histórico na história americana à qual pude ajudar e é um privilégio que me confiou uma tarefa tão importante não apenas a imagem, mas também a essência do que ela é. Efeito Ele e avaliou pela ressonância mundial, o efeito retrato é preso no objetivo.



Vídeo sobre este assunto

Esta melania é estrito. É uma primeira -dama que deixa de lado as frivolidades e se concentra nos suprimentos às custas de olhar para o algid. As linhas rígidas da roupa com que ele se apresentou no assentamento do Capitólio também vão nessa direção. Se essa é a declaração de intenção, é necessário ver o efeito que ela tem em um nível prático. Certamente, desde os primeiros passos da Hospita em Washington, o novo curso em Melania não apenas o verá em Nova York e Mar-A-Lago, mas muito do lado do marido. Ele fez isso na ocasião da viagem de estréia a Nord Carolina e Flórida após o acordo. Vamos esperar ser influenciado por efeitos não tão especiais. Normal.