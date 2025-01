Melania Trump surpreende no funeral de Jimmy Carter com ousado vestido Valentino, mas aquela gola chamou atenção

Melania Trump, a nova primeira-dama, juntou-se ao marido, o presidente eleito Donald Trump, no funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter na quinta-feira (9 de janeiro), marcando um momento sombrio para o mundo político quando o 39º presidente foi enterrado. aos 100 anos de idade. O funeral, realizado na Catedral Nacional de Washington, em Washington, DC, contou com a presença de numerosas figuras proeminentes, incluindo todos os cinco presidentes americanos vivos e vários dignitários de todo o espectro político.

Roupa de Melania Trump chama atenção A escolha da roupa de Melania Trump no funeral chamou a atenção, e seu vestido preto Valentino atraiu muita atenção. O vestido-casaco, da coleção outono 2019, trazia cinto na cintura e espetacular gola branca com desenho único: um casal se beijando rodeado de flores e borboletas.

O forte contraste da gola ousada com o vestido preto sombrio provocou reações mistas dos comentaristas, com alguns comparando-o à aparência de uma freira ou peregrino. Outros especularam que o desenho poderia ser uma homenagem ao famoso beijo de 1979 entre o presidente Carter e o secretário-geral soviético Leonid Brezhnev, após a assinatura do Tratado SALT II, ​​que pretendia limitar as armas nucleares entre as duas superpotências.

Melania, 54 anos, adotou uma aparência discreta, mas elegante para a ocasião, ao lado do marido enquanto ambos prestavam homenagem ao falecido presidente. Donald Trump, vestido com um terno preto simples e gravata azul, foi visto conversando com o ex-presidente Barack Obama antes do serviço religioso.

Dignitários políticos presentes Além da família Trump, vários antigos e atuais líderes políticos estiveram presentes para despedir Carter. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, vestida com um terno preto adornado com um alfinete de águia com a bandeira americana, foi vista com o marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Antes do funeral, Hillary Clinton partilhou uma homenagem sincera a Carter no Instagram, citando as suas poderosas palavras: “A minha fé exige – isto não é opcional – a minha fé exige que eu faça tudo o que puder, onde puder, enquanto puder. .” “Posso fazer o que for preciso para tentar fazer a diferença.”

Todos os cinco presidentes vivos (Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton) compareceram ao funeral e prestaram homenagem ao ex-presidente que moldou a política americana durante seu mandato de 1977 a 1981. e também compareceu ao ex-presidente. vice-presidentes, incluindo Kamala Harris, JD Vance, Al Gore e Mike Pence, demonstrando o amplo respeito político pelo legado de Carter.

Lembrando o presidente Jimmy Carter Jimmy Carter, que nasceu na Geórgia e deixou a sua marca como produtor de amendoim antes de ascender à presidência, era conhecido pela sua defesa da paz internacional, da conservação ambiental e dos direitos humanos. Durante sua presidência, Carter assinou os Tratados do Canal do Panamá, criou o Departamento de Educação e expandiu os serviços sociais nos Estados Unidos. Depois de deixar o cargo, Carter continuou o seu trabalho pela paz global e ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2002 pelos seus esforços humanitários.

