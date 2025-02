Melhor energia, desde a lacuna competitiva até a AIDS que recebeu os energíssimos há anos. A situação complexa da indústria italiana

Há um elemento que une todas as análises dos especialistas que trabalharam por dias para entender e até prevêem o impacto que a política de Trump terá na Europa: nada será antes. Da França, Emmanuel Macron explicou que a Europa não quer ser influenciada, deve ter um movimento rapidamente.

Um dos argumentos mais urgentes e mais complexos que o primeiro -ministro Giorgia Meloni inevitavelmente será confrontado é o dos custos de energia.

Aqueles que levantaram rumores ultimamente eram o mundo dos negócios. Em particular, foi a Confindustria que, em alguns casos, definiu um “alarme” para uma situação que coloca a competitividade da indústria italiana em dificuldade severa.

O caso permanece complexo e, por esse motivo, é apropriado encomendar, identificar -se, causas, implicações e possíveis soluções.

A solução que os representantes das empresas apresentaram há algumas semanas é a desqualificação do preço da energia renovável do preço do gás, uma vez que diferentes significados estão associados ao termo “mal -entendidos”. Isso é demonstrado pelas últimas declarações de Aurelio Regina, representante da Confindustria for Energy and Energy Transition, que, em uma demanda direta ao tema, respondeu que “uma maneira mais simples de Itália” é operar “fontes de energia renovável para adultos na planta Tecnológico que não precisa de nenhum incentivo e trabalho para remover limitações burocráticas e administrativas “.

A situação italiana é estranha. Os custos são mais altos porque a península de confiança (devido a opções tomadas no passado) em uma mistura produtiva muito desequilibrada no gás, cujo preço depende da dinâmica dos mercados internacionais e da situação geopolítica.

Nesse contexto, a aceleração de que o Ministério do Meio Ambiente e a segurança energética desejavam impressionar o tema da energia nuclear. Por um lado, a conta -quadro é esperada em breve, por outro lado, uma nova pode ser lançada, para liderar Enel, que lidará com estudos e pesquisas para reduzir o tempo de retorno ao átomo da Itália, as novas tecnologias nucleares (SMR e AMR). De qualquer forma, será necessário para os anos esperar anos; portanto, mesmo que seja a solução mais lógica para reinstalar a mistura desequilibrada acima mencionada, não é imediatamente.

Quando falamos sobre os preços do atacado, a atual situação italiana é comparável à de outros estados europeus, como evidenciado pela comparação dos dados mais recentes sobre os custos de energia com a MWH.

Em suma, o destino do país é comparável ao de outros países europeus. No entanto, é verdade que os preços na Itália permanecem mais altos, porque continuamos pagando o Scotto de escolhas não distantes que foram feitas no passado.

Tentamos entender melhor e adotar um mínimo de perspectiva que vai além dos alarmes compreensíveis que vêm de estreita relevância. A história diz que o preço do atacado da eletricidade para empresas de energia de energia (ou seja, cuja atividade depende do uso de energia), geralmente tem nuclear da mistura de geração e da política de subsídio forte até 2020 em outros países europeus que é colocado em campo em alguns países europeus, mudou consideravelmente a imagem. Apenas a partir de medidas de apoio, a média do preço no atacado na Itália no período entre 2015 e 2020 foi de cerca de 50 euros MWH, saltou para aproximadamente o dobro em 2023-24 após a crise.

Deve -se dizer que nos últimos anos enormes recursos já foram iniciados com o apoio da competitividade das empresas, e outras medidas estão no direito de chegar para reduzir ainda mais a diferença de custo em comparação com outros países europeus.

Poucos sabem que o tema da competitividade do país tem sido considerado uma prioridade do país há anos e, por esse motivo, as empresas conseguiram desfrutar de uma série de benefícios financiados por meio das contas. O interconector é uma medida introduzida em 2010 e permite que os energivores paguem um preço em parte do consumo igual ao dos mercados adjacentes, estruturalmente mais baixos (especialmente na França para a presença de energia nuclear). O mecanismo custa cerca de 400 milhões para o sistema por ano. A interrupção está ativa desde 2008 e garante o acesso a procedimentos concorrentes para conceder o serviço de interrupção temporária do imposto em caso de necessidade de tríade e vale cerca de 500 milhões. Um serviço que é ativado apenas em casos raros de emergência, mas que garante aos energivores uma compensação estável de custo. Finalmente, existe o “reembolso dos custos indiretos do CO2”, uma medida ativada em 2020 que compensou os custos do CO2 que foi transferido pelos produtores de energia elétrica térmica no preço final da eletricidade, um incentivo que vale em torno de 140 milhões hoje e que o governo que ele pretendia dobrar em 2025.

Exatamente este último item, ou seja, o reembolso dos custos indiretos de CO2, é aquele em que a Alemanha o usou fortemente depois de deixar a energia nuclear, ajudar suas empresas e aumentar o prêmio final para ser extremamente competitivo.

Finalmente, os energivores também se beneficiam da isenção total de alguns componentes tarifários para cobrir os custos gerais do sistema (os ASOs chamados, custos para apoiar fontes renováveis) para um total de cerca de 1,1 bilhão de euros.

Antes de 2025, existem medidas adicionais para os energivores que, adicionados aos já descritos, podem aproximar o preço final dessas empresas para valores comparáveis ​​aos da Espanha e muito mais próximos dos da Alemanha e da França.

Uma das medidas acima mencionadas é, por exemplo, a Release 2.0 da Engy, destinada a empresas com um forte consumo de eletricidade que poderá desfrutar de preços concorrentes à luz da dedicação para instalar uma nova capacidade renovável a ser alcançada em três anos.

Olhando para os outros países, os transalpinos continuam sendo os primeiros da classe, e o motivo é que eles usam a maior presença de energia nuclear.

Dito isto, a Itália tem em mente essa tecnologia para restaurar a lacuna criada nos últimos anos, mas levará tempo, há uma maneira diferente de refazer o mix de produção de energia: uma maior penetração de fontes de energia renovável iria Ajude a diminuir o preço da energia.

Outro especialista em mercado como Renato Mazzoncini, CEO da A2A, disse que, em particular, se refere ao setor hidrelétrico, que poderia ser melhor explorado, com investimentos para modernizar os sistemas. “Se não houvesse concursos e seriam realocados por um acordo entre regiões e operadores, os investimentos rapidamente se libertariam de 15 bilhões”.

Se essa abordagem for a vitória, a Itália teria que trabalhar com a cabeça baixa para melhorar as fontes de energia renovável, para simplificar os processos de autorização, tanto para a construção de novas fábricas quanto para incentivar investimentos na renovação daqueles que já existem para aumentar seus ativos.

Não há álibi; em muitos casos, são intervenções a zero custos que, no entanto, garantiriam benefícios para todo o país, sejam eles pequenos consumidores ou empresas industriais. O mais importante, como Macron incentivou, é se apressar.