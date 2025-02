Melhor energia: os subsídios, o caso curioso do DUFCO e as dúvidas sobre o interconexão

Alguns dias foram suficientes e o que veio à tona à margem do tema do dear-bollop foi uma espécie de vaso de Pandora. Tudo começou com o ataque da Confindustria, que usou a mídia para reclamar sobre como os custos da eletricidade minimizam a competitividade do sistema de negócios. Uma posição compreensível, mas que alguém começa a olhar com a lupa. E assim, antes de serem descobertos que os energivores estão recebendo subsídios há anos, agora estamos começando a questionar parte dessa ajuda e, no final Lucros do prêmio de gás.

Seguimos as fases deste caso: por algumas semanas agora que as queixas dos industriais, em particular aqueles que usam muita eletricidade, similares, “energíssimos” relacionados , em um nível político, comece a pensar que é uma maneira de pressionar aqueles que têm a tarefa ingrata de ter que colocar a mão em energia preciosa. O ponto, que gradualmente emergiu claramente, é que precisamente o dos energíssimos é o setor mais ajudado por anos.

De fato, essas empresas receberam subsídios, enquanto as muitas PMEs que não são de maior nível e, especialmente, as famílias não gostaram disso. Uma assimetria que gerou mais do que um mugugno. As ferramentas que são disponibilizadas para esse grupo específico de empresas acabaram no centro das atenções. Mesmo o comunicado de imprensa da Futura Electricity, a Associação Confundial de Fabricantes de Energia, sublinhou recentemente esse aspecto, chamando as dificuldades de famílias e pequenas empresas que “não se beneficiaram das muitas concessões ativas e já foram aceitas em favor de grandes grupos industriais “Isso” recebeu uma série de subsídios por anos (interconector, interrompido, subsídio de CO2), ao qual O mecanismo de liberdade energética já foi adicionado “.

Aparentemente, o interconector estaria no centro das atenções. O instrumento, introduzido em 2010, antecipa o benefício de criar infraestruturas de interconexão com o exterior, mantendo os tópicos de energia. Essa vantagem é estimada em cerca de 400 milhões por ano e, com base em várias extensões, por 15 anos, foi concedida na forma de facilitação concreta do valor total de cerca de 6 bilhões. A última extensão termina no final deste ano. Deve -se enfatizar que, nesses 15 anos, apesar das extensões, apenas 700 MW foram feitos do que os 2500 MW originalmente esperados. Deve -se perguntar se a continuação desse mecanismo de concessões reconhecidas pelos energíssimos está correta. Graças a esta medida, os energivores que têm um acesso salarial a você, em uma parte do consumo, um preço igual ao dos mercados adjacentes, que são recuperados das contas dos consumidores.

Não é fácil prever o que poderia acontecer se alguém olhasse para a maneira técnica desses benefícios concedidos aos energíssimos com a lupa, e diz -se que alguém nos palácios da política irá mais cedo ou mais tarde o tema pode colocar. Hoje, porém, no entanto, pode ser feita considerações sobre algumas das indústrias que reclamam que o desejo de pensar que eles têm dois rostos na Viale Dell’Stronomy.

Vamos tomar o caso de Antonio Gozzi, que é consultor da Viale Dell’Stronomy no campo da autonomia estratégica européia, e o presidente da Dufeco, uma empresa de “energia” localizada no Luxemburgo e que paradoxalmente faz comércio de energia. Um dos componentes que pertencem à sua empresa. Um curso em grupo de 27,6 bilhões de dólares surge do orçamento de 2023, dos quais 24 bilhões podem ser atribuídos ao item “Receita de negociação de energia”. , a empresa ocupou graças ao comércio de energia.