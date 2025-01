Melhores cidades do mundo até 2025: Mumbai reivindica seu lugar como a única cidade indiana entre as 50 primeiras do ranking

Todos os anos, a Time Out pesquisa milhares de habitantes locais em todo o mundo para classificar as melhores cidades para se viver. A lista de 2025 destaca os principais destinos com base em fatores como alimentação, cultura, vida noturna, preços acessíveis e habitabilidade.

Conclusão Os rankings da Time Out para 2025 mostram cidades que não são apenas ótimos lugares para visitar, mas também para viver. Desde centros culturais como Nova Iorque e Londres até aos vibrantes cenários gastronómicos da Cidade do Cabo e da Cidade do México, estas cidades oferecem uma mistura de emoção. , conforto e habitabilidade que os diferenciam como os melhores do mundo.

Confira as 10 principais cidades que passaram pelo corte: 1. Cidade do Cabo Por que é especial: Conhecida por sua beleza natural deslumbrante, a Cidade do Cabo oferece aos visitantes a oportunidade de explorar tudo, desde praias com Bandeira Azul até vinhedos, enquanto desfrutam de uma vibrante vida noturna e história. A cidade se tornou um importante destino gastronômico e é considerada uma das cidades mais felizes do mundo.

Visite agora porque: Não perca o novo safári de vinhos em Durbanville Wine Valley, seguido de uma aventura culinária no Time Out Market do V&A Waterfront.

Perspectivas locais: 95% dos habitantes locais avaliaram bem o cenário gastronômico da Cidade do Cabo e 97% dos residentes disseram que a cidade os deixa felizes.

2.Banguecoque Por que é especial: Bangkok oferece uma combinação perfeita de cultura rica, comida incrível e uma atmosfera animada. De grandes templos a vibrantes mercados de rua, o calor e a hospitalidade da cidade são incomparáveis. É um dos melhores lugares do mundo para comer comida deliciosa e acessível.

Visite agora porque: A Bienal de Arte de Bangkok, que acontece até fevereiro, oferece oficinas e exposições de arte de ponta por toda a cidade.

Informações locais: 86% dos habitantes locais consideram o cenário gastronômico de Bangkok incrível e 84% acham que jantar fora é acessível.

3. Nova York Por que é especial: Conhecida por sua agitação, a cidade de Nova York está sempre mudando e evoluindo, o que a torna um lugar interessante para se viver e visitar. Com atrações de classe mundial, um cenário artístico próspero e uma vida noturna emocionante, ele nunca deixa de oferecer.

Visite agora porque: Nova York está se tornando rapidamente um importante destino esportivo, com grandes eventos como a Copa do Mundo FIFA de 2026 e um aumento no sucesso das seleções locais.

Perspectivas locais: 92% dos nova-iorquinos aprovam as artes e a cultura da cidade e 78% a consideram a cidade mais interessante.

4.Melbourne Por que é especial: Melbourne continua a prosperar e é conhecida por sua cena culinária, cultura de rua e locais de música ao vivo. A cidade tem investido em espaços verdes, centros de bem-estar e grandes projetos de infraestrutura para mantê-la fresca e excitante.

Visite agora porque: O NGV abriga a maior retrospectiva das obras de Yayoi Kusama já vista na Austrália, incluindo uma nova Sala Infinita.

Informações locais: Melbourne está classificada em segundo lugar em restaurantes e restaurantes e em quarto lugar na categoria cultura.

5. Londres Por que é especial: Londres é um caldeirão vibrante, oferecendo um cenário gastronômico diversificado, marcos históricos e uma vida noturna emocionante. Está em constante evolução, com novos lugares e experiências aparecendo regularmente, desde clubes da moda até inaugurações de museus.

Visite agora porque: Você pode ser um dos primeiros a experimentar os novos trens da linha Piccadilly e visitar o novo V&A East Storehouse, incluindo o David Bowie Centre.

Percepções locais: Londres tem uma classificação elevada em termos de diversidade e inclusão, com 92% dos habitantes locais satisfeitos com a oferta cultural da cidade.

6. Nova Orleães Por que é especial: Nova Orleans, uma cidade com uma história rica, cultura diversificada e um cenário de música ao vivo imbatível, é conhecida por sua resiliência. A cidade está se recuperando mais forte do que nunca, com festivais anuais e um cenário gastronômico em evolução que mistura o antigo e o novo.

Visite agora porque: Nova Orleans sediará o Super Bowl LIX, juntamente com exposições de arte emocionantes e novos locais de hospitalidade como o Nobu no Caesars Hotel.

Informações locais: Nova Orleans é considerada uma das cidades mais acessíveis e 83% dos moradores afirmam que as bebidas têm preços razoáveis ​​nos bares.

7. Cidade do México Por que é especial: A Cidade do México é um centro de arte, cultura e gastronomia. Com festivais durante todo o ano, exibições de filmes ao ar livre e mercados vibrantes, há sempre alguma coisa acontecendo. A cidade continua a crescer com novas e interessantes aberturas em arte, bares e restaurantes.

Visite agora porque: A cidade abriga novos lugares como o bar HandShake e massas artesanais na Piazza Pasticcio feitas por chefs com estrelas Michelin.

Perspectivas locais: 96% dos residentes dizem que estão felizes na Cidade do México, citando as alegrias cotidianas e as experiências culturais.

8. Porto Porque é especial: O Porto é uma cidade encantadora que conquistou reconhecimento internacional pela sua beleza e cultura. Conhecida pelos seus excelentes restaurantes, a cidade continua a impressionar pelas suas pitorescas praias urbanas, restaurantes com estrelas Michelin e eventos culturais.

Visite agora porque: O Time Out Market Porto já está aberto, oferecendo uma coleção das melhores experiências culinárias da cidade numa deslumbrante estação ferroviária.

Informação local: 78% dos habitantes locais dizem que o Porto é lindo e 80% estão felizes por lá viver.

9. Xangai Por que é especial: Xangai é uma cidade dinâmica onde o antigo encontra o novo. Com ruas limpas, eventos inovadores e uma mistura única de tradições, Xangai é um lugar onde você nunca sabe o que acontecerá a seguir. A cidade é um centro de cultura independente e vida noturna eletrizante.

Visite agora porque: Xangai é o primeiro destino da Raw Wine, a maior rede de vinhos orgânicos do mundo, e o músico cult Ginger Root se apresentará em março.

Informações locais: A vida noturna de Xangai recebeu notas máximas e 80% dos habitantes locais acharam fácil fazer amigos.

10. Copenhague Por que é especial: Copenhague tem tudo a ver com equilíbrio: boa comida, ótimas pessoas e um ritmo de vida mais lento. É uma cidade focada na sustentabilidade, na comunidade e na cultura, com um ambiente acolhedor que a torna num local apetecível para visitar ou viver.

Visite agora porque: Copenhague está no seu melhor no inverno, com exposições como Flora Yukhnovich em Ordrupgaard e a exposição OCEAN em Louisiana.

Informações locais: 59% dos moradores afirmam que a felicidade aumentou na cidade, tornando-a um dos lugares mais felizes para se viver.

49.Mumbai Por que é especial: Mumbai é descrita como uma emoção que combina o glamour das estrelas com a serenidade do mar. Apesar de sua natureza caótica, Mumbai é conhecida por seu povo caloroso e acolhedor.

A cidade combina o antigo e o novo, desde a histórica vila de pescadores de Worli Koliwada até o artístico bairro de Kala Ghoda. Novos projectos de infra-estruturas, como a Auto-estrada Costeira e a primeira linha subterrânea de metro, estão a melhorar a acessibilidade, embora o tráfego continue a ser um desafio.

Clubes de ciclismo noturnos, como Wandering Souls e Mischief Treks, estão se tornando populares, oferecendo passeios ao longo da costa, de Marine Drive até Colaba Causeway, quando as ruas estão vazias.

Visite agora porque: Mumbai é famosa por sua comida de rua, principalmente vada pav (bolinhos de batata).

A cidade agora oferece experiências gastronômicas regionais que permitem aos visitantes provar os sabores do país, como coquetéis e chakna no Bombay Daak.

Excelentes experiências gastronômicas, como o menu degustação de dez pratos no Masque e a série Supper Clubs of India, contribuem para o apelo da cidade.

Informações locais: Mumbai é considerada a melhor cidade para romance e 72% dos habitantes locais dizem que é fácil encontrar o amor. A cidade também é a terceira mais feliz do mundo, segundo rankings recentes.

