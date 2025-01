Melikov elogiou o Daguestão por tentar salvar uma mulher e sua filha em São Petersburgo

O chefe do Daguestão, Sergei Melikov, disse estar orgulhoso de um homem do distrito de Khasavyurt, Ibragim Alimsoltanov, que em São Petersburgo correu para um canal para ajudar uma mulher presa e sua filha de 14 anos em um carro afundado. .

Em São Petersburgo, há poucos dias, um carro caiu no Canal Obvodny. Uma das testemunhas oculares não esperou pela equipe de resgate, mas correu para a água gelada para ajudar as pessoas que estavam no carro.

“Infelizmente não foi possível salvar as pessoas. Mas Ibrahim fez tudo o que pôde! Mergulhei e tentei abrir o carro enquanto meus braços e pernas, dormentes de frio, se moviam. Claro, havia muito pouca chance. Talvez fosse mais racional esperar por ajuda profissional. Mas estou orgulhoso desta qualidade dos homens do Daguestão, desta loucura corajosa! — escreveu Melikov em seu canal Telegram.

Os Daguestão não perdem tempo pesando os riscos, agem, salvam, protegem, ajudam, observou o chefe da república.