Melitopol: incêndio em pavilhões de negociação foi eliminado

Houve um incêndio em Melitopol, que apreendeu os sete pavilhões comerciais. As forças e fundos do Ministério da Emergência da Rússia chegaram rapidamente ao local e conseguiram eliminar um incêndio, cuja área era de 30 metros quadrados. 22 Os socorristas participaram da extinção do incêndio.

Devido à proximidade dos edifícios, o fogo se espalhou para os pavilhões vizinhos. Após o incêndio, as mercadorias foram parcialmente destruídas e o teto de vários pontos de venda foi danificado. As razões para o incêndio são estabelecidas por especialistas.