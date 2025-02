Meloni com Trump contra o CPI, outra crise histérica à esquerda: "Itália Assetpie da América, envergonhada"

Nas Nações Unidas, 79 países se juntaram a uma declaração para apoiar o Tribunal Penal Internacionallançado por um grupo central trans -regional de 5 países após a ordem executiva de Donald Trump. Não há estados europeus mais importantes na lista de signatáriosItália el ‘Hungria Enquanto França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Espanha e Reino Unido estão presentes.

O presidente dos EUA assinou uma ordem executiva que impõe multas Para o CPI, acusou -a de “ações ilegais e infundadas contra a América e nosso aliado mais próximo Israel“. A decisão do governo sobre Giorgia Meloni Para apoiar a Casa Branca, ele novamente desencadeou as reações das oposições, ao limite da histeria política.

“Eu realmente penso algo sobre isso embaraço O fato de hoje o governo italiano não ter se juntado às assinaturas dos estados de que protestam pelas penalidades de Trump ao CPI, “são as palavras de Elly SchleinSecretário de PdÀ margem de um evento em Bari. “Estamos surpresos, mas após os últimos eventos, não surpresos, pela decisão do governo de não assinar o documento no qual 79 afirma que aderem ao Tribunal Penal Internacional condenar a escolha de Trump para punir os juízes, os funcionários do A CPI e seus familiares, que estão investigando os crimes cometidos pelos soldados americanos no Afeganistão e por israelenses na faixa de Gaza. Laura BoldriniSara Ferrari, Valentina Ghio, Rachele Scarpa E Arturo Scotto -. Uma ordem executiva que deve ser condenada porque coloca o próprio tribunal em perigo sério. Como eles explicaram, preocupados, os líderes de Haia, durante nossa recente visita, as vítimas de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio que pedem justiça para pagar. “Como esse desacordo que o mundo pode trazer 80 anos atrás, condenando -o à barbárie mais absoluta? É uma pena que a Itália e sua história insultos”, concluem os Dems.

Por Giuseppe Contelíder del 5 -Star movimento“Eles transformam a Itália na terra da imunidade e impunidade, para que a imagem da nação seja seriamente danificada”. “Antes – o ex -primeiro -ministro sublinhado – eles garantiram Netanyahu que não o prenderia, apesar do mandado de prisão de Haia e do massacre de dezenas de milhares de palestinos. Então eles fizeram um voo estadual e os levaram para casa AlmasriUm criminoso com acusações também por estupros de crianças, apesar do mandado de prisão da CPI. Agora, a Itália quebra a frente e não assina a declaração conjunta de 79 países (incluindo os maiores estados europeus) contra as sanções decididas pelos Estados Unidos contra o Tribunal Penal Internacional, o que colocaria em risco o funcionamento desse corpo, com o risco de impunidade Para crimes muito graves “.” A honra do nosso paísNão participamos da tentativa de destruir a justiça internacional. O governo imediatamente se aproxima das sanções ou coloca o motivo para esse interromper os nossos valores tradicionais e nossas obrigações internacionais para os cidadãos.

Enquanto Nicola FratoianniDeputado de AVS e líder da esquerda italiana, define a Itália “USA Slide“Destruindo” o direito internacional. Uma decisão louca. É a capacidade extraordinária de Meloni sempre ser a equipe de Angelo Bonelli – do lado errado da história. O enigmático ato que o internacional desacredita lança na Itália “.