Meloni é feminista e um exemplo para as mulheres

Annisa Terranova 16 de fevereiro de 2025

Um amigo me avisa: Olhe para o livro de endereços de Francesco Merlo Em Repubblica, “Correio e resposta”, falamos. Real? Na verdade, é verdade. Merlo responde a uma carta da literatura histórica Mirella Serri, que participou comigo dias atrás, em um debate sobre radiadádica sobre feminismo e feminismo. Serri afirma que eu teria dito que Meloni é feminista “tanto que ele colocou o Partido Arianna na cabeça, coincidentemente sua irmã. Feminismo ou família -Família? Um debate no qual ele se distinguiu para os grupos anti-melônicos, que interromperam o fato de que não havia uma hora, o repertório usual que acredita que ele tem o monopólio da verdade, na ética, na política e muito menos no feminismo amanhã “.

Mas vamos voltar às pontuais astutas de Mirella Serri. Se eu tivesse dito que Meloni é feminista porque ele colocou Arianna no comando do BDI, eu seria um tolo. Então, juntos, resumo o que realmente disse sobre Giorgia Meloni e sua irmã Arianna: «Giorgia Meloni é feminista e é um exemplo para as mulheres porque ela rompeu com orientação masculina na política, onde as mulheres precisam de um tutor que as patrocina.

Meloni quebrou esse cronograma e conseguiu se impor em um mundo que aceitou o direito, masculino e cofres de que outra mulher, Arianna, no comando do partido. Entendo a necessidade da narrativa atual à esquerda, segundo a qual as mulheres com meloni dão passos para trás (uma retórica que não é determinada na realidade). Em geral, acontecemos no ponto do caso pró-vita entre os consultores que introduzem uma lesão no ‘direito’ do aborto. Aqui também estamos parados com conceitos muito desatualizados, especialmente quando a política mais responsável e consciente reconhece que o problema é que eles não têm filhos no Ocidente.

Mas imagino que Mirella Serri não gostasse que eu chamei o best -seller de história da Ancella, onde foram analisadas a exploração dos corpos das mulheres escravas, o ancille, as crianças que desistem das mulheres ao poder foram analisadas. Algo muito semelhante à gravidez para outros que não têm nada de solidariedade. Qual é o sentido de dizer que a lei deixou o discurso da cota rosa (felizmente!) E que isso está se aproximando das mulheres? Mas como não podemos notar que a cota é apenas uma elite e não está preocupada com a maioria das mulheres que precisam de mais serviços para conciliar cuidados e trabalho profissional? Aqui, o feminismo ideológico exige o mal de Giorgia e Arianna Meloni, realmente o feminismo exige defender sua esposa e especificidade para o neolingual que quer nos identificar como “pessoas com o útero”. Sobre isso, há um consenso muito amplo das mulheres à direita e esquerda e das feministas reais. Talvez Mirella Serri não tenha notado ou não quis perceber que preferia se casar com os argumentos daqueles que alegaram que as feministas não podiam votar em Giorgia Meloni. Em vez disso, a maioria das mulheres que foram às pesquisas votaram nas últimas eleições políticas em Giorgia (27% de acordo com o SWG). Um caso? Uma piada de destino? Um golpe para aqueles que disseram “Meloni o levará de volta ao fogão”? Um serri e Merlo a frase pesada …