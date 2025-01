Meloni e IDE? "Do que eles crescem após o ataque dos togas vermelhos": A pesquisa é uma bomba

Excelente notícia para Giorgia Meloni Do “barômetro político” de Demopolis, cujo ponto de Paolo Pagliaro a Oito e meioSu la7.

Enquanto outro processo do governo para o estúdio para o Caso AlmasriCom uma convicção que muitos gostariam de automaticamente antes da abertura da investigação sobre o veículo executivo pelo Promotor Público de RomaO “sentimento” dos italianos certamente parece seguir uma direção diferente. Oposto.





De acordo com o último Pesquisa DemopolisA confiança dos eleitores em Meloni está crescendo com dois pontos, a de passar 45% de 2022, o ano do líder do líder de Irmãos da Itália Em Palazzo Chigi, já 47% Hoje. A popularidade do governo como um todo cai com 4 pontos, 43% De 2022 para 39% Atual.

A satisfação dos italianos a Meloni beneficia principalmente os irmãos da Itália: se você votar hoje 30%com o Pd todos 24%” M5s todos’11,2%” Forza Italia todos 9,3%” LEGA todos’8,7% um Aliança Verde e Esquerda todos 6.5 Percentagem.

Nota sobre uma margem, mas significativa: a pesquisa de Demopolis foi realizada Entre 27 e 28 de janeirona véspera e no meio da tempestade judicial da empresa de garantia contra Meloni, Mantuan e ministros Norte um Plantado. As conseqüências políticas completas do novo capítulo da guerra entre o judiciário e o centro -provavelmente se tornarão maduras nos próximos dias. Mas com o BDI “já” a 30%, fica claro como a piada quente no oceano transatlântico de um grande meloniano, imediatamente após o anúncio do primeiro -ministro nas mídias sociais “, quer que vámos para o 40%“Não é uma provocação tão sensacional.





Em geral, a maioria do governo sempre chegava de acordo com a pesquisa 49% Enquanto as oposições seriam 30,5% Excluindo a contagem de PD e Avs, um fato que iria 48% M5s e ex -terceiro polo também estão considerando. Números estatísticos puros e longe do cenário atual.