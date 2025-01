"Meloni e Sinner agora também investigaram". Binaghi, o caso que sacode o tênis italiano

Angelo BinaghiPresidente do Tênis de primaveraé acusado de explicações prejudiciais e violação do Código de Conduta. Portanto, ele será forçado a se apresentar nos escritórios do promotor público federal. A razão para a abertura de uma investigação em seu nome, conforme relatado em A Repúblicavê como o assunto de um artigo de pressão de 16 de novembro, no qual ele mudou algumas críticas ao CONI E para seu presidente Giovanni Malagò.

A garantia do código de comportamento esportivo, Giuliano AmatoEm 21 de novembro, de acordo com o Procurator General of Sport, Ugo Taucer, E ao promotor público federal do FITP, o artigo em relação às declarações de Binaghi “em cujo conteúdo pode haver perfis relevantes para suas habilidades”. O promotor público Taucer, que anotou a comunicação, observou a ausência de perfis de sua competência direta e influenciou o cargo do promotor público federal e informou a garantia de todos os seguidores com base no código do Código.





Enquanto isso, o próprio Binaghi foi relatado ao jornal romano da abertura contra ele de um estudo na apresentação: “Isso vem a mim Andreotti Quando ele disse que pensa mal, mas às vezes tocamos – lê o texto. Em 2023, durante o Davis, fui lembrado pelo garante por uma entrevista na qual eu havia criticado Malagò. Fui convidado duas vezes a esclarecer meus pensamentos e a história foi salva. Pelos rumores que me viram, o Conselho da Coni discutiu uma possível intervenção pela garantia em relação a uma de minhas outras entrevistas recentes. Pense essa honra, eles são Meloni e Sinner investigaramE agora eu seria. ”

E novamente: “Estou orgulhoso das minhas idéias, ninguém pode me intimidar. Se alguma vez eu pedisse um processo com portas abertas com TV – concluído Binaghi A A República – Quero poder me expressar com os mesmos direitos e limites que são garantidos a todos os cidadãos italianos por lei. Se o problema é o que eu digo, ele me critica ao escritório do promotor público. Esta pesquisa é minha gola dourada, digamos. “