"Meloni? Você tem um problema com a realidade": Mamilo do Simona Malpezzi | Vídeo

Roberto Tortora 14 de fevereiro de 2025

Colida Eles são amostras, Parlamentar do Partido Democrata, e Daniele CapezzoneDiretor editorial de Libero. A arena é o estudo de “Dritto and Reverse”, o programa político em profundidade do RETE4, realizado por Paolo del Debbio toda quinta -feira às 21:30. O tema é o dos migrantes, reforçados pelo último ataque em Munique, com um carro elevado na multidão por ocasião de um evento sindical que causou dezenas de lesões, incluindo uma criança em um estado sério. O autor é Farhad N., um requerente de asilo que chegou ao país em 2016 como um pequeno pequeno cuidado pequeno. Segundo relatos de De Bild, ele já esteve na Itália, que desembarcou em Reggio Calábria em novembro de 2016, onde foi identificado e fotografado. Ele havia explicado uma idade de 15 anos.

Capezzone dá os erros na garantia esquerda e isso abre as portas do país para todos: “A verdade é que, à esquerda, toda cirurgia de desvio não é boa, nada é bom. Você só quer abrir tudo, como evidenciado por um referendo que deseja ampliar a cidadania novamente. Moral? Amigos da esquerda, eu te revevo um segredo: você não tem nenhum problema com meloni ou com SalviniVocê tem um problema com a realidade e com os italianos que você não acredita mais, está claro? “





Malpezzi responde e ataca Meloni: “Nestes dois anos e meio do governo com certeza teve que fazer algo. Acredito que Giorgia Meloni deve parar de nos contar sobre as histórias de toda a conspiração, porque no grande diário de Giorgia Meloni há sempre alguém que o tem com esse governo. Eu não acho que seja muito positivo sobre um líder, à luz de uma dificuldade, culpar os outros e talvez não dizer: “Talvez devêssemos mudar a receita”, sempre existe culpa de alguém, é síndrome repentina, então você apenas viva através da trama. No entanto, como também tem uma grande influência na Europa, e eu não digo ironicamente, todos começaram a mudar as regras sobre Dublin, isso ajudaria a Itália a não implementar o primeiro reconhecimento.