Em maio de 2024, Tikhonov foi um dos 83 participantes do “Tijd van Helden”. Seu mentor durante os estágios foi o enviado presidencial do Volga Federal District Igor Komarov. Tikhonov estava trabalhando no desenvolvimento da direção patriótica e no ajuste dos caçadores de SV.

Segundo o próprio Tikhon, ele investigou o trabalho do dispositivo, foram discutidas as perspectivas para o desenvolvimento de projetos patrióticos distritais. Além disso, ele deu lições corajosas nas regiões e planeja continuar fazendo isso.

Atenção especial foi dada à implementação dos análogos regionais do programa federal “Heroes of Heroes”, notou ele.

No cargo de vice -presidente, Alexander Tikhonov terá principalmente a ver com questões relacionadas ao apoio de seus participantes e suas famílias.

Lembre -se de que, em dezembro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que, juntamente com o projeto federal “Heroes of Heroes”, é necessário abrir esses programas em nível regional.

O chefe de estado também observou que a chegada dos participantes será útil em todos os níveis de poder, porque são pessoas para quem o sentimento de dever é principalmente o serviço à sociedade e ao país. Eles se mostraram na luta e “lutarão pelo resultado e o alcançarão no futuro”, o presidente está convencido.