Memes online destroem o aviso de turno de 90 horas do chefe da L&T e invocam o ‘equilíbrio trabalho-mulher’: ‘Narayana Murthy com esteróides’

No entanto, enquanto as empresas de todo o mundo se adaptavam rapidamente a práticas favoráveis ​​aos trabalhadores, alguns chefes empresariais indianos consideraram que era mais prudente trabalhar 70 horas por semana para construir a nação. Para piorar a situação à já exorbitante exigência, o presidente da Larsen & Toubro (L&T), SN Subrahmanyan, apelou a uma semana de trabalho de 90 horas e sugeriu que os funcionários até desistissem dos domingos.

A L&T emitiu então um comunicado oficial defendendo seu chefe. Afirmaram que “a construção da nação está no centro” do mandato da empresa e que “os comentários do presidente reflectem esta ambição mais ampla”.