Mendigos e criminosos entre 258 paquistaneses deportados de 7 países | Notícias do mundo

Carachi: Num outro grande constrangimento para o Paquistão, cerca de 258 dos seus cidadãos foram deportados de sete países, incluindo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos (EAU) e também a China, o seu “amigo de todas as condições meteorológicas”, nas últimas 24 horas, informou. a mídia local. relatado na sexta-feira.

De acordo com autoridades de imigração paquistanesas, das 258 pessoas que chegaram ao Aeroporto Internacional Jinnah de Karachi, 244 foram deportadas com documentos de viagem de emergência e apenas 14 tinham passaportes paquistaneses válidos. Embora apenas 16 deportados tenham sido presos por terem uma “identidade suspeita”, os restantes foram libertados após simples interrogatório.

O principal canal de notícias do Paquistão, Geo News, informou que a Arábia Saudita deportou 232 pessoas, incluindo sete mendigos, pessoas flagradas realizando o Hajj sem permissão e enviadas de volta após cumprirem suas penas, bem como vários paquistaneses que permaneceram no país por mais tempo ou trabalharam sem patrocínio. ou além da validade de seus vistos. O relatório afirma que 112 pessoas foram deportadas por agências sauditas devido a reclamações dos seus patrocinadores e 63 enfrentaram outras acusações.

Entre as 21 pessoas deportadas dos Emirados Árabes Unidos, quatro estavam envolvidas no tráfico de drogas. Citando informações recebidas da Célula de Imigração da Agência Federal de Investigação (FIA), foi relatado que 35 passageiros também desembarcaram no aeroporto de Karachi nas últimas 24 horas para viajar para vários países devido à falta de reservas antecipadas de hotéis, fundos insuficientes para. despesas, trabalho adequado e documentos de viagem.

Enquanto os Emirados Árabes Unidos deportaram 21 pessoas, incluindo quatro envolvidas no tráfico de droga, um indivíduo foi deportado da China, Qatar, Indonésia, Chipre e Nigéria. Ao longo dos anos, o Paquistão tem sido incansavelmente consistente no envio de viajantes questionáveis ​​para o estrangeiro: aqueles que acabam por permanecer ilegalmente em países estrangeiros tornam-se requerentes de asilo, traficantes de drogas ilegais, mendigos e traficantes de seres humanos.

No início desta semana, a autoridade da aviação civil da Arábia Saudita anunciou que um certificado de vacinação contra a poliomielite se tornou obrigatório para os cidadãos paquistaneses que viajam para o reino e que qualquer pessoa que viole as últimas directivas enfrentará sanções severas e acções legais.

A decisão do governo saudita surge num momento em que vários países do Golfo impuseram uma proibição de vistos aos paquistaneses pelo seu envolvimento em crimes, fraudes e mendicância. Anteriormente, os Emirados Árabes Unidos (EAU) tornaram obrigatório que os requerentes de visto paquistaneses apresentassem um certificado de caráter policial.

No passado, mais de 4.000 mendigos paquistaneses foram presos na Arábia Saudita, especialmente em Meca e Medina, onde foram apanhados a mendigar durante as procissões da Umrah e do Haj. Muitos paquistaneses também foram detidos e encarcerados pelas autoridades policiais nestes países por portarem drogas ilegais e por se envolverem em actividades ilegais.

Em última análise, isto resultou na imposição de severas restrições e proibições a passaportes e cidadãos paquistaneses em muitos países, levando à rejeição de vistos para milhares de viajantes todos os meses.