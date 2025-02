Menina de 11 anos encontrada em casa em Trivandrum Kerala, o acidente policial suspeito de Kerala News

Uma garota de 11 anos foi encontrada pendurada em uma churrasqueira em sua casa em Powdikonam, perto de Sreekaryam, no trivandrum da capital de Kerala, no domingo, informou a polícia. Foi descoberto pendurado com um chal e, embora tenha sido urgentemente levado para um hospital próximo, não pôde ser salvo.

O incidente veio à tona quando a irmã mais nova da garota informou os vizinhos, embora a polícia ainda não tenha confirmado esse detalhe.

Segundo a polícia, os pais da menina não estavam em casa quando o incidente ocorreu. “Prima facie, suspeitamos que a tragédia atingisse a garota acidentalmente quando ela brincou com o chal”, disse um policial. No entanto, as autoridades enfatizaram que a causa exata do incidente só seria determinada após uma investigação exaustiva, que está atualmente em andamento.

Recentemente, um garoto de 15 anos morreu por suicídio depois de liberar promoção e intimidação na escola. O garoto, Mihir, pulou do 26º andar de seu prédio em Thrippunithura, Ernakulam, em Kerala, em 15 de janeiro. Sua mãe, Rajna PM, voltou -se para as redes sociais para revelar o tormento que seu filho havia sofrido.

O Ministro Geral de Educação de Kerala, V Sivankutty, instruiu o Diretor de Educação Geral (DGE) a realizar uma investigação abrangente sobre o suposto suicídio de Mihir.

Em outro incidente, um garoto de 16 anos Benson Abraham, originalmente da área de Eumakuzhi, no distrito da capital, foi encontrado pendurado no teto perto da escada de sua escola. O falecido estava faltando. A família disse à polícia que Benson recebeu o último dia para apresentar um projeto escolar, mas não sabia se ele estava conectado à sua morte.

Com entradas PTI