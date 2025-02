Menina de 9 meses se aventurou e morta pelo pit bull: choque, onde o pai estava quando o cachorro atacou

Tragédia na Campânia. Menina de 9 meses ventilado e morto por pit bull família na província de Napoli: O cão foi confiado à equipe veterinária da ASL que esperava a investigação. Ele estava sozinho em casa com seu pai em Acerra, a menina que foi encontrada com lesão na cabeça, rosto e membros e que morreu na noite passada na clínica Villa Dei Fiori. Pouco antes da meia -noite, era o pai que tentou a corrida desesperada no hospital. Os agentes da delegacia de Acerra intervieram quem iniciou a investigação. Coordenar a pesquisa é o oficial da Justiça da NOLA, porque os fatos ocorreram em um apartamento em Acerra.

Enquanto isso, ambos os pais de 9 meses -dus que já foram ouvidos e mortos pela família Pitbull. Quando os fatos ocorreram, a mãe trabalhava em uma sala na área. No entanto, o pai disse que adormeceu ao lado da garota e que ele não concordou. Quando ele acordou, ele a encontrava coberta de sangue na cama. O corpo permanece disponível para a autópsia, enquanto a apreensão do apartamento foi organizada em antecipação aos relevos. A pesquisa também se preocupará com Pitbull.