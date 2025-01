Um funcionário do governo foi preso pela polícia esta semana depois de atropelar três meninas menores de idade bêbadas com seu carro, matando uma e deixando as outras gravemente feridas. O incidente ocorreu na segunda-feira no distrito de Nainital, em Uttarakhand. O oficial assistente de desenvolvimento do bloco de Kotbagh foi pego pelas autoridades depois de tentar fugir do local.