Meninas em uniforme escolar trocam golpes porque gostam do mesmo garoto em Baghpat da UP

Duas meninas do distrito de Baghpat, em Uttar Pradesh, envolveram-se numa violenta altercação numa rua movimentada depois de alegadamente descobrirem que ambas gostavam do mesmo rapaz da escola.

Um vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais na quarta-feira, 1º de janeiro, onde as duas meninas, em uniforme escolar, podem ser vistas batendo, chutando e puxando os cabelos uma da outra na estrada enquanto seus amigos tentavam amenizar a situação. .

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na área de Sarai, perto da delegacia de polícia de Singhwali, na terça-feira, depois que as meninas voltavam da escola.

Falando sobre o incidente, o SHO da delegacia de polícia de Singhwali disse que foi iniciada uma investigação sobre o incidente com base no vídeo. No entanto, nenhuma reclamação formal foi recebida de qualquer parte, disse o funcionário.

“Estamos investigando o incidente. Ações serão tomadas com base na denúncia”, disse o policial ao falar sobre o incidente.

Anteriormente, num incidente semelhante, duas mulheres entraram em confronto público no distrito de Paithan, em Maharashtra, por causa de uma criança. Após o incidente, as meninas foram levadas para uma delegacia e liberadas após receberem aconselhamento.

(Com contribuições de Vishal Tyagi em Baghpat)