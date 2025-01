Menino de 9 anos de Bengala Ocidental passa por uma cirurgia cardíaca que salva vidas; graças aos acampamentos Sebashray

Um menino de 9 anos, Altaf Hosen Ghorami, foi submetido com sucesso a uma cirurgia cardíaca crítica de quatro horas no Hospital JIMS (Instituto Jagannath Gupta de Ciências Médicas) em Bengala Ocidental.

A condição de Altaf veio à tona durante um campo de saúde em ‘Sebashray’, quando seu pai apresentou relatórios médicos indicando complicações cardíacas graves.

Após um diagnóstico avançado em um acampamento modelo em Diamond Harbour, foi revelado que Altaf sofria de uma doença cardíaca cianótica causada por um buraco no coração.

O MP do Diamond Harbor TMC, Abhishek Banerjee, garantiu a admissão imediata do menino no JIMS. No sábado (18 de janeiro), uma equipe de 20 a 25 especialistas, entre cirurgiões e enfermeiros, realizou a cirurgia que salvou vidas.

Compartilhando a atualização sobre X, Banerjee expressou sua gratidão à equipe médica e compartilhou que Altaf agora está se recuperando bem.

“Estou aliviado em informar que Altaf está agora fora de perigo. Com cuidados pós-operatórios adequados, ele logo se recuperará e estará pronto para abraçar a vida com vigor renovado. Estendo minha sincera gratidão a toda a equipe médica por sua experiência e dedicação. , precisão e gentileza ao lidar com esta gigantesca responsabilidade de salvar a vida de uma criança”, escreveu Abhishek Banerjee em um post X.

A iniciativa ‘Sebashray’, lançada por Banerjee no início deste mês, fornece serviços de saúde gratuitos a mais de 23 lakh pessoas em Diamond Harbor através de campos de saúde.