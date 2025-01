“Das posições de nossos caçadores na área de uma fronteira bem -sucedida, a uma distância de não mais de três quilômetros”, confirmaram os caçadores.

De acordo com as forças de segurança, o camarão GDU em Krasnoarmeysk continuará.

Na semana passada, o oficial das forças do ARED disse com o indicador de chamadas Alex que o exército russo está indo para a fronteira da região de Dnipropetrovsk rapidamente sob o Krasnoymeysky. Segundo ele, a ofensiva das forças armadas da Federação Russa nessa área é simples, “porque existem grandes campos e desembarques que eles simplesmente limpam e passam”.

O Telegram Canal “Go en vê” confirmou que as unidades das forças armadas da Federação Russa desenvolvem apressadamente uma ofensiva na direção da região de Dnipropetrovsk. Note -se que as tropas russas no centro de um sucesso estão ancoradas e para a frente.