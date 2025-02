Menos graduados, mais cursos online: mudanças nas universidades alemãs

Em 2023, o cenário acadêmico da Alemanha sobreviveu a pequenas flutuações, mas, em geral, manteve um curso confiante. De acordo com a gestão federal das estatísticas Wiesbaden, cerca de 297.000 estudantes obtiveram o primeiro diploma universitário, que é um pouco menor que o de 2022 (301.000 graduados). No entanto, a parcela dos proprietários de diplomas entre a população de idade correspondente permaneceu inalterada – 32%, o que confirma o interesse constante do ensino superior no país.

A grande maioria dos recém -formados tem jovens de 21 a 29 anos. Além disso, 86% deles obtiveram um bacharelado – a forma mais comum da primeira qualificação da universidade.

A diferença entre os sexos na educação continuada para aumentar: as mulheres estão à frente dos homens. Assim, 36% das meninas de 21 a 29 anos submetidas ao treinamento universitário, enquanto entre os homens, esse número atingiu apenas 28%. Isso é sublinhado por uma tendência estável nos últimos anos: as mulheres demonstram maior envolvimento no ambiente acadêmico e mais frequentemente colocam treinamento no final.

Berlim é capital universitária

Entre todas as terras federais na Alemanha, Berlim continua sendo um líder incondicional: aqui 51% dos jovens em 2023 obtiveram seu primeiro diploma universitário.

Em segundo lugar – Brandenburgo, onde 23% dos jovens se formam em universidades. No entanto, as estatísticas observam que altos indicadores na região metropolitana são amplamente explicados pela migração dos estudantes. Muitos graduados das universidades de Berlim se mudam para Brandenburgo, que afeta as duas regiões.

Em geral, as regiões urbanas estão consideravelmente à frente do povo rural: nos megaps, 41% dos jovens terminam os programas universitários, enquanto em terras rurais, esse indicador atinge apenas 31%. O motivo é a centralização acadêmica, quando os jovens preferem grandes centros universitários e não pequenos estabelecimentos educacionais nos arredores.

Contexto histórico

Se você olhar para trás, poderá ver o enorme crescimento na popularidade do ensino superior. Em 2003, apenas 18% dos jovens terminaram de estudos em universidades. Hoje, esse número aumentou 1,7 vezes!

O crescimento particularmente violento foi observado até 2012, após o que o ritmo se estabilizou de 31 a 32%. A exceção é 2020 e 2021, quando o número de graduados diminuiu temporariamente devido à pandemia covid – 19. No entanto, o sistema de ensino superior se recuperou rapidamente e agora o nível de treinamento de especialistas tem novos valores máximos atingidos.

O que seguir?

Apesar de uma pequena queda no número de graduados em 2023, as universidades alemãs ainda são um ímã para os jovens. No entanto, os especialistas apontam que a escola superior deve se adaptar a novas realidades.

Os principais pedidos de universidades:

A digitalização é um aumento na demanda de educação on -line e programas digitais.

O desenvolvimento sustentável é o surgimento de novas disciplinas associadas à ecologia e economia verde.

Internacionalização – atrair estudantes estrangeiros.

Formatos de aprendizado híbrido – uma combinação de técnicas tradicionais e de distância.

De acordo com as publicações de Spiegel e Faz, 2023 trouxe um aumento acentuado na popularidade de programas interdisciplinares e cursos on -line. Isso é explicado não apenas pela conveniência do treinamento híbrido, mas também modificando os requisitos do mercado de trabalho: os empregadores estão cada vez mais procurando especialistas universais capazes de trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo.

A chave para o futuro

Apesar das flutuações temporárias, o ensino médio alemão continua sendo a base do crescimento profissional e pessoal. As universidades se adaptam rapidamente a desafios temporais, desenvolvendo novos formatos e programas educacionais.

O principal problema do futuro é se as universidades poderão manter o equilíbrio entre as tradições acadêmicas e os requisitos da era digital. Afinal, o conhecimento continua sendo a capital principal e a Alemanha continua sendo o principal poder educacional da Europa.

