Mensagem da Unidade de Yogi Adityanath: Não há seita segura se a Sanatana Dharma enfrenta crise

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, enfatizou no sábado a importância de promover a unidade e disse que a Índia continuaria sendo forte se Sanatana Dharma for forte. Ele alertou que, se o país enfrentasse uma crise, o Sanatana Dharma estaria em perigo e nenhuma seita ou casta permaneceria segura.

Indo a um evento em Maha Kumbh em Prayagraj, Adityanath disse que Sanatana Dharma é uma religião e acrescentou que se assemelha a uma árvore de banyan e que não deve ser comparada a um arbusto.

“Sanatana Dharma não alcançou o mundo com a força das espadas. Ele chegou através dos ensinamentos de boa vontade. Em qualquer religião, duas coisas devem ser levadas em consideração. Sanatana Dharma é uma árvore Banyan e não a compara com um arbusto

“Se a Índia permanecer segura, cada religião e seita permanecerão seguras na Índia. Se a Índia enfrentar uma crise, essa crise cairá no Sanatana Dharma e se você enfrentar uma crise, então nenhuma seita na Índia se sentirá segura. Uma crise.

Adityanath condenou aqueles que tentaram semear a divisão com base em castas e idiomas e instou os videntes a ficarem longe de tantas táticas divisivas e se concentrarem em promover a harmonia.

Ele citou o primeiro -ministro Narendra Modi, dizendo que milhares de pessoas, independentemente da religião e da casta, se deram um salão sagrado nos rios Triveni Sangam (a confluência dos rios Ganga, Yamuna e Saraswati) e que Maha Kumbh foi um exemplo foi um exemplo da unidade para unidade de integridade.

“A mensagem do Sanatana Dharma deve ir a qualquer lugar. Quando essa mensagem de unidade for realizada, Sanatana Dharma se torna mais forte e, no processo, ajuda a fortalecer um país”, disse ele.

Em janeiro de 2023, Adityanath disse que Sanatana Dharma era “a religião nacional da Índia”. O primeiro -ministro disse que as pessoas se conectam com essa “religião nacional” subindo acima do egoísmo.

“Sanatana Dharma é a Índia ‘Rashtriya dharma’. Aumentando acima do egoísmo, nos conectamos com ‘Rashtriya dharma’. Nosso país permanece seguro como resultado do Sanatana Dharma. Se nossos lugares religiosos foram profanados, a campanha de restauração começa. A construção do RAM em Ayodhya começou após 500 anos “, disse ele em um evento no Jalore, no Rajastão.