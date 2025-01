Mensagem de Ano Novo do Primeiro Ministro Modi: Que este ano traga novas oportunidades, sucesso e alegria sem fim

O primeiro-ministro Narendra Modi estendeu na quarta-feira os seus votos de Ano Novo à nação, partilhando uma mensagem de esperança e positividade. Ele expressou a sua esperança de novas oportunidades, sucesso e alegria para todos enquanto o país assinalava a chegada do novo ano com celebrações e orações.

“Feliz 2025! Que este ano traga a todos novas oportunidades, sucesso e alegria sem fim. Que todos vocês sejam abençoados com saúde e prosperidade maravilhosas”, tuitou PM Modi.

O país acolheu o Ano Novo com celebrações e orações vibrantes em todo o país, marcadas por fogos de artifício, música e encontros alegres. Das ruas das cidades metropolitanas aos cantos remotos, as pessoas reuniram-se para se despedir do ano que passou e acolher o novo com esperança e entusiasmo.

O Presidente Draupadi Murmu desejou harmonia e prosperidade a todos e apelou aos esforços colectivos para um futuro melhor para o país.

“Desejo a todos um Feliz Ano Novo! Que o ano de 2025 traga alegria, harmonia e prosperidade para todos! Nesta ocasião, renovemos nosso compromisso de trabalhar juntos para criar um futuro mais brilhante, mais inclusivo e sustentável para a Índia e o mundo, “ele escreveu.

O líder do Congresso, Rahul Gandhi, na sua mensagem de Ano Novo, expressou esperança de um entusiasmo e felicidade renovados nos dias que virão.

“Feliz Ano Novo para todos vocês. Espero que este ano traga novo entusiasmo, nova alegria e felicidade para suas vidas. Desejo a todos um Feliz Ano Novo”, disse ele.

Priyanka Gandhi compartilhou versos do poeta Sohanlal Dwivedi, que falam sobre acolher novos começos com esperança.

“Bem-vindo! Ano novo de vida. Venham, vamos construir algo novo, nesta era de grande despertar, com orgulho em despertar a vida”, citou o poeta.

Outros líderes, incluindo o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, o presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, o ministro da Defesa, Rajnath Singh e vários outros ministros-chefes, também estenderam seus desejos ao povo.