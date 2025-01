Mensagem misteriosa de ‘ajuda’ detectada no Google Maps no meio dos escombros de incêndios florestais de Los Angeles | Notícias do mundo

Uma descoberta estranha no Google Satellite Live Images enviou ondas de choque nas redes sociais, com usuários que detectam as palavras “ajuda” e “tráfego” escritos em detritos de incêndio florestal que devastaram uma região de Los Angeles perto de um envio portuário As imagens causaram uma explosão de teorias, variando de uma piada que se tornou ruim a um grito desesperado pela ajuda de uma vítima de tráfico de pessoas.

As palavras “LAPD”, “federal” e “tráfego” também podem ser vistas rabiscadas nos detritos, deixando funcionários e usuários da Internet buscando respostas. Embora as autoridades ainda não tenham comentado as imagens, os usuários de redes sociais foram rápidas em compartilhar suas teorias.

“Esta mensagem perturbadora foi vista no Google Maps em Los Angeles, Califórnia, com as palavras ‘Ajuda’ e ‘tráfego’ escritos nos escombros, cercados por contêineres de remessa”, escreveu um usuário no X (Twitter). “Foi confirmado que o lote ao lado deste local é um pátio de remessa, que levou os usuários a temer que isso esteja conectado ao tráfico de pessoas ou pior”.





A descoberta ocorre quando as equipes do condado de Los Angeles continuam lutando contra incêndios florestais devastadores que se estendiam pela região no início deste mês. O incêndio de Palisades, o maior dos incêndios, atingiu 90% de contenção, enquanto o incêndio em Eaton está contido em 98%. O Hughes Fire, iluminado na semana passada ao norte de Los Angeles, estava contido em 95% até domingo à noite.

As equipes do condado de Los Angeles passaram grande parte da semana passada removendo a vegetação, sustentando pendentes e reforçando as estradas em áreas devastadas dos incêndios de Palisades e Eaton. Os incêndios reduziram bairros inteiros em escombros e cinzas depois de explodirem ventos poderosos em 7 de janeiro.

O fogo de Palisades destruiu milhares de casas e matou pelo menos 11 pessoas. O fogo Eaton, que explodiu perto de Altadena, matou pelo menos 16 pessoas.