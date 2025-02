"Mentiroso!"” "Ei, fique com você!": A luta no estúdio é eliminada para C’è Posta por Pte

A história da América um Há e -mail para você Faz muita discussão. De fato, a mulher, acompanhada por seu marido, foi ao estudo de Maria de Filippi Reiniciar o relacionamento com o pai, Donato. E assim, no episódio, no sábado, 1 de fevereiro, o Filippi resume a história da América da seguinte maneira: “America me disse que seu pai não quer relacionamentos com ela por sete anos. Ela diz que não quero mais que eu veja ou sinta que isso depende de depende de depende de depende Uma pessoa solteira que é Mirella e que é a segunda esposa de meu pai.

“Ela me disse que meu pai sempre foi um pai fantástico, ele sempre esteve perto de mim humano e economicamente. Eles moram na Alemanha e o pai também vive na Alemanha. Um verão chega quando o pai chega de férias na Itália. De volta ao feriado, ele vai para a filha e diz: “Eu conheci uma mulher chamada Mirella e ela é a esposa da minha vida”. Mirella E Mirella virá morar na Alemanha, provavelmente nosso relacionamento será capaz de mudar “, acrescentou o apresentador.

Depois de ouvir a atração de América A madrasta da mulher que se esforça com a filha de Donato: “” America diz tantas mentiras! Que ela está com muita ciúme, ela fez muitas coisas ruins. mentiroso E também um ótimo arrogante “. Os Estados Unidos responderam:” Não é onde ela diz! Com ciúmes de um pai e uma filha.