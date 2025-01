‘Mera Bharat mahan’: Comediante diz que o voo Delhi-Jaisalmer era tão caro que reservou um para Dubai

O comediante londrino disse que estava tentando reservar uma viagem para Jaisalmer, no Rajastão, para comemorar o 50º aniversário de casamento de seus pais, quando percebeu que os preços haviam mudado significativamente em 3 ou 4 dias.

Grover compartilhou o incidente em um comentário na postagem de alguém no Instagram. A captura de tela agora está se tornando viral no X.

No comentário, Grover afirmou que um voo Delhi-Jaisalmer custou $15.000 por cabeça quando ele revisou e planejou a viagem pela primeira vez. Mas quando, passados ​​3 ou 4 dias, finalmente conseguiu reservar os bilhetes, o preço tinha aumentado mais de 50% e o mesmo custo do voo $31.000.

Atualmente, os voos diretos da Indigo entre Delhi e Jaisalmer para 10 de janeiro custam $7.000— $9.000, de acordo com a plataforma de reserva de passagens Faça Minha Viagem . Esses preços foram ainda mais baixos para uma viagem em fevereiro.

O comentário de Ankit Grover foi amplamente compartilhado nas redes sociais com usuários alegando que as viagens ao exterior estão ganhando popularidade devido aos preços injustos das passagens. Alguns até sugerem regulamentações como limites de preços, dizendo que o turismo local sofre por causa disso.

“As pessoas estão explorando viajar para o exterior pela mesma faixa de preço. Visite o estado de Goa no ano novo, as pessoas preferem ir ao Vietnã ou à Tailândia em vez de ir a Goa pela mesma faixa de preço. Isto precisa de uma reflexão séria entre as autoridades”, disse um usuário.