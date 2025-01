‘Mera Bharat Mahan’: devoto russo visita Mahakumbh Mela 2025; elogia “o verdadeiro poder da Índia” | veja o vídeo

Mahakumbh Mela 2025 atrairá 40 milhões de devotos não apenas da Índia, mas de todo o mundo durante os próximos 42 dias. O evento espiritual, que começou em Prayagraj na segunda-feira, contou com a presença de mais de 60 lakh devotos em seu primeiro dia. Vários devotos estrangeiros que participaram do Mahakumbh na segunda-feira elogiaram a atmosfera energética do encontro.

“O verdadeiro poder da Índia é o seu povo, e há milhares e milhares de pessoas que vêm para Mahakumbh”, disse um devoto russo ao Asian News International na segunda-feira. Ele também compartilhou sua experiência de sentir a “vibração” dos devotos indianos no local sagrado.

Começando a sua declaração com “Mera Bharat Mahaan”, a cidadã russa disse à ANI: “A Índia é um grande país. Estamos aqui no Kumbh Mela pela primeira vez. Aqui podemos ver a verdadeira Índia: o verdadeiro poder está nas mãos do povo da Índia. Estou tremendo com a vibração das pessoas deste lugar sagrado. “Eu amo a Índia.”

Outro visitante estrangeiro no MahaKumbh Mela 2025 expressou seu entusiasmo em participar do evento espiritual. “Estou muito entusiasmado com a Índia. É um país maravilhoso. Há 12 anos estive no Kumbh Mela anterior por quatro dias. Foi insuficiente para mim; muito pouco. Agora venho há 30 dias”, disse Fermín Ezcurdia, da Espanha, à ANI.

Javier de Uscaleria, que também veio de Espanha, disse à ANI que visitou a Índia seis vezes, sendo a primeira visita em 1984 e que participou duas vezes no Kumbh Mela. “Isso foi há 12 anos e agora. Parece muito surpreendente e atrai muita atenção.”

Um viajante da Itália expressou sua surpresa com a escala da espiritualidade no Maha Kumbh Mela. “Essa espiritualidade, esse sentido que existe aqui não se encontra em nenhum outro lugar do mundo.”

