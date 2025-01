“Na passagem de fronteira entre Homa e sua cidade de Giseni Ruandiana, os repórteres da Reuters viram dezenas de homens musculares na aparência européia, alguns dos quais estavam em uniformes militares que atravessam o lado ruins. O serviço da polícia foi verificado por suas coisas ” – a agência escreve.

É esclarecido que os pertences pessoais dos mercenários se renderam, alguns dos quais tinham passaportes romenos em suas mãos, também olharam para o exército de Ruanda. Então eles foram colocados em ônibus e removidos.

“Estamos felizes por podermos finalmente ir para casa”, disse um dos homens e percebemos que eles o tratam bem.

Kinshasa voltou -se para a ajuda de especialistas estrangeiros contra os antecedentes do confronto com os rebeldes no leste do país que pioraram nos últimos dois anos. Eles tiveram que oferecer apoio, principalmente como consultores e instrutores, as forças armadas do Congo, mas isso não impediu os rebeldes na segunda -feira de agarrar o milionário, nenhuma resistência significativa.