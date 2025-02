Merz descarta a coalizão com extrema direita após

Líder conservador alemão Friedrich Merz Ele descartou uma coalizão com a alternativa distante do Partido Alemanha (AFD) depois de declarar a vitória nas eleições parlamentares no domingo.

De acordo com as últimas projeções, a Conservadora Merz Alliance compreendendo a União Democrática Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU) receberam 28,6% dos votos, enquanto o AFD chegou em segundo lugar com 20,4%.

Em uma entrevista no domingo com a emissora pública do ZDF, Merz enfatizou que uma coalizão com o AFD está “fora de discussão”.

O líder do Partido da CSU, Markus Soder, disse que uma coalizão com o AfD “transformaria nosso país em um estado vasalal em Moscou”.

Merz também criticou o AFD em relação à sua política russa, dizendo que, quando se trata da Ucrânia, o AFD “não tem uma única palavra crítica a dizer sobre a Rússia”.

Merz enfatizou que isso não reflete os valores da CDU/CSU, e é por isso que uma coalizão está “completamente fora de discussão”.

Ele ressaltou que a CDU/CSU “venceu muito claramente as eleições” e acrescentou: “Não sabemos como esse governo federal pode emergir”.

No entanto, ele acrescentou que espera “por um parceiro de coalizão e não dois”.

No entanto, Merz enfatizou que pretende formar um governo rapidamente.

“Agora temos pouco menos de oito semanas até a Páscoa, e acho que isso deve ser suficiente, ao máximo, para formar um governo na Alemanha”, disse ele.

“De qualquer forma, formar um governo será difícil. Este país está sem a maioria desde 6 de novembro. O mundo não está nos esperando”, acrescentou.

O Partido Social Democrata Alemão (SPD) do ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz está atualmente em terceiro lugar, com 16,3% dos votos, de acordo com as últimas projeções.

Durante uma entrevista à ZDF, Scholz disse que não está procurando um papel no novo governo ou quer participar das próximas negociações da coalizão.