“Mesmo nos últimos 366 dias, Alexei lutou com Putin nada menos que antes”. Apelo Julia Navalny no primeiro aniversário da morte de seu marido

Há um ano, na colônia “Polar Wolf”, na vila de Harpa, em Yamal, Alexei Navalny foi morta. Em 16 de fevereiro, sua viúva Julia Navalny publicou um apelo a todos os apoiadores dos políticos – ela convidou todos os que eram importantes Alexei e seu trabalho, para não desistir e lutar. Publicamos o texto completo do apelo de Julia Navalny.

Olá! Esta é Julia Navalny. Hoje é exatamente um ano, porque Alexei foi morto. 366 dias, porque eu não escrevi uma única carta para ele, porque ele não escreveu um único post, ele não se divertiu, ele não nos fez rir, eu não olhei para nós, mesmo na tela do monitor. Eu sei que é muito difícil para você também. Porque Alexey parecia sempre. Parecia ser, especialmente nos últimos anos. Estamos acostumados a confiar nele. Ele sempre inventava alguma coisa, mesmo sentada em uma caixa de pedra de seis metros, ele conseguiu inventar uma idéia que encantaria tudo. Ele sabia o que fazer. Alexei sabia como escolher as palavras mais justas e mais simples – para expor inimigos e nos apoiar.

O mais importante é acreditar em sua força, entender como isso pode mudar e como é importante fazer agora.

Muitos de vocês me escrevem que perderam seu apoio sem Alexei. Eu me sinto exatamente o mesmo. Faz um ano, mas não fica mais fácil. Você sabe o que é mais difícil? Incapacidade de compartilhar com ele. Quando uma história acontece comigo, meu primeiro pensamento é contar a Alexei. E o outro pensamento é que não há ninguém que possa dizer. E quando eu entendo isso, sempre congelo por um momento. E acho que não posso me acostumar com o outro pensamento um dia.

Mas há algo que me dá força. Todo mundo cuida dessa perda à sua maneira. Eu quero compartilhar com você o que me ajuda. Alexey. Sim, é novamente. Sua incrível resistência, coragem, senso de humor, sua capacidade de amar a nós e ao nosso país, realmente nos amar. Parece -me que ele nos deu todas as melhores respostas para o que fazer em situações difíceis. E você o conhece.

Não desista. Lembre -se de que somos uma força enorme. Tudo o que é necessário para o triunfo do mal é a inatividade de pessoas boas. Portanto, não é necessário.

Todos esses anos, fui a reuniões e performances, conversei com políticos, falei sobre a Rússia. Comecei a fazer o que nunca havia feito antes – trabalho político público. Essa foi uma grande responsabilidade para mim, mas também se tornou uma fonte de força. Vejo o nome de Alexeia inspira pessoas em todo o mundo.

Eles entendem que nosso país não é apenas guerra, corrupção e repressão. Rússia você está com você. Aqueles que não permanecem em silêncio, aqueles que continuam lutando. Eu sei com certeza que todos podem fazer algo: ir a reuniões, escrever cartas para prisioneiros políticos, garantir entes queridos, apoiar -se. Sim, não se deixe duvidar de que eles definitivamente vencem e tentarão ser pessoas honestas. Não posso prometer que isso vai aliviar a dor. Mas isso ajudará a encontrar apoio perdido. Nós mesmos podemos nos tornar para nós mesmos e para os outros.

Também me parece que, mesmo nos últimos 366 dias, Alexei lutou com Putin nada menos que antes. Isso não é um humor negro, mas uma realidade. Seu livro foi lançado, lido em todo o mundo, está incluído nas coleções mais famosas dos principais livros do ano. Seus discursos dos tribunais são citados pelos maiores políticos e celebridades do mundo, e seus pensamentos apenas aumentam o poder e a relevância. Esfregar “15 A tese de uma pessoa que quer um bom russo”Postado há dois anos, e você ficará surpreso com o quão relevante e acentuadamente parece hoje. O concerto de sua memória de seu aniversário, 4 de junho, tornou -se a maior coleção de pensamentos livres dos russos da Europa em 2024 e seu funeral – a maior reunião da Rússia.

Alexey continua a unir as pessoas após a morte, continua a ajudar as pessoas. Eu acredito e sei que isso continuará. E todos nós – aqueles que trouxeram para a política, que abriram os olhos para a verdade sobre o regime de Putin – também devemos continuar a apoiá -lo. Que o nome deles, suas palavras, a idéia não apenas não esquece, mas (para que) pareça mais alto – na Rússia e em todo o mundo. E então, um lindo dia, essas idéias conquistarão todos nós para a bela Rússia do Futuro, com a qual ele sonhava, sobre o qual ele lutou e sacrificou sua vida.

Sou grato a todos que se lembram de Alexei, escreve sobre aquele que vem ao cemitério. Sou grato àqueles que me apoiaram todos esses anos. Suas cartas, seu abraço quando se encontra, o que não me permite esquecer por que Alexei fez isso, por que eu faço. Se houver tantas pessoas boas, por um lado, não podemos vencer.

Putin queria quebrar não apenas meu marido, mas todos. Mesmo agora, um ano após sua morte, ele tenta apagar o nome de Alexei de nossa memória, para esconder a verdade sobre o assassinato para nos reconciliar. Mas eles não terão sucesso. A dor que sentimos nos torna mais fortes, e este ano ela mostrou que éramos mais rápidos do que pensávamos.

Sabemos exatamente pelo que estamos lutando. O futuro da Rússia que Alexei sonhava – livre, calmo, bonito – isso é possível. Vamos fazer o possível para realizar seus sonhos. Não é apenas certo e bom. Isso nos ajudará a usar e sobreviver.

