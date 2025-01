Messina, motorista de caminhão vira marchando na estrada para escapar para bloquear

30 de janeiro de 2025

Uma perseguição precedida por uma manobra repentina de Inversão da direção da viagem À direita para as cabines da isenção Tole para Escapar de um ponto de verificaçãoFoi o que aconteceu com a barreira de Tremestieri na rodovia A18 Messina – Catania. Um homem de 64 anos, italiano, com uma carteira de motorista retirada, que controla um veículo pesado, de Catania, vendo um posto de controle de algumas patrulhas da polícia de trânsito, atrasado para parar e depois reverter a direção da viagem e depois para Vire para que viaje um recurso na direção oposta e a Nova Jersey colocada para definir as duas linhas onde os veículos passam pelo acesso e pela estrada. Após uma curta perseguição, o motorista foi parado e identificado no auge do estacionamento do canal do oeste do Canal, onde foi contestado com uma licença aposentada, bem como as manobras perigosas no auge da barreira da rodovia. O veículo também estava sujeito a graves sanções administrativas por irregularidades graves. Para essas violações, o motorista encontrará a retirada da carteira de motorista e terá que pagar via Fine 4.170 eurosAlém da detenção administrativa de três meses do veículo pesado.