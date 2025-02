Recentemente, houve muitos rumores sobre o relacionamento do popular artista russo Yaroslav Dronov, mais conhecido pelo pseudônimo Singer Shaman e pelo chefe da Liga Ekaterina Mizulina com segurança.

Durante a próxima reunião com crianças em idade escolar que ocorreu em Kemerovo, Mizulin foi convidada a revelar os detalhes do relacionamento com o cantor. Ela respondeu que tudo seria conhecido em 9 de março. O chefe do LBY não revelou outros detalhes.

No início de fevereiro, durante um show em uma das escolas de Moscou em Mizulin e Dronov, os alunos pediram para se beijar. O casal mostra apenas o beijo, e Shaman cobriu a palma da mão. Mas de outro ângulo, ficou claro que eles não responderam ao pedido de crianças em idade escolar, embora tenham cantado “amargamente!”.

Os rumores sobre o romance do casal começaram a se infiltrar cada vez mais na imprensa depois que Dronov se divorciou de sua esposa. Depois disso, eles geralmente começaram a vê -lo em Mizulina em vários lugares: restaurantes, supermercados e outros.